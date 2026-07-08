Influencerul american Connor Murphy s-a înecat într-un lac din Thailanda, în timp ce fugea de poliție

Celebrul Youtuber american Connor Murphy, în vârstă de 32 de ani, s-a înecat pe data de 7 iulie 2026, într-un lac din Thailanda, la scurt timp după ce a fost surprins în public având un comportament bizar.

Potrivit publicației Fitness Volt, o ambulanță a fost solicitată într-o zonă rezidențială de lux, la scurt timp după ora locală 15:00, în urma raportării prezenței unui cetățean străin în apă. Corpul neînsuflețit al lui Connor Murphy fost recuperat de către scafandri la o distanță de 20 de metri de mal, fără a prezenta semne vizibile de violență. Autoritățile urmează să efectueze o autopsie și teste specifice, iar Ambasada SUA va fi informată oficial de rezultate.

Conform datelor publicate de ThaiRath, anterior intervenției forțelor de ordine, un muncitor l-a filmat pe Connor Murphy în ipostaze bizare, care includeau încercarea de a oferi bani unui șofer, strigăte, rostogolit pe carosabil și rugăciuni. La sosirea polițiștilor la fața locului, Murphy a luat-o la fugă și a intrat în lac, unde a înotat până la epuizare, înecându-se la o adâncime de peste 10 metri. Scafandrii l-au localizat după aproximativ 30 de minute.

Reacția iubitei

Articolul continuă după reclamă

Iubita acestuia, în vârstă de 22 de ani, cu care avea o relație de aproximativ trei ani și pe care tocmai o vizitase după o perioadă mai lungă, a oferit detalii despre situație. Aceasta a declarat pentru ThaiRath că nu își văzuse niciodată iubitul luând droguri și nu a putut spune nimic despre comportamentul său neobișnuit.

În cadrul cercetărilor, anchetatorii au descoperit că în locuința închiriată, evaluată la aproximativ 600.000 de dolari, mobilierul și aparatele electrocasnice erau acoperite cu vopsea. De asemenea, în vehiculul lui Murphy au fost identificate două seringi neutilizate, iar în borseta sa au fost găsite pastile neidentificate.