Afecţiunea descoperită la o britanică, în timpul unui control de rutină. I-au fost recoltaţi 6,6 l de sânge

O evaluare medicală de rutină realizată în Marea Britanie a dus la depistarea din timp a unei tulburări genetice rare, în cazul unei paciente complet asimptomatice. Diagnosticul a prevenit apariția unor leziuni hepatice severe, care i-ar fi putut pune viața în pericol.

În primăvara anului trecut, Julie James, o pensionară în vârstă de 71 de ani din Țara Galilor, a decis să efectueze un screening medical. Demersul a fost unul preventiv, determinat de istoricul medical din familia sa, ambii părinți decedând subit din cauza unor afecțiuni cardiace. Deși investigațiile cardiologice au indicat valori normale, analizele de sânge au semnalat un nivel de fier de 34,1 µmol/L, depășind intervalul de referință pentru femei, stabilit de medici între 10 și 25, potrivit Mirror.

„Iată-mă, crezând că sunt sănătoasă. Apoi merg la o evaluare medicală privată în martie, iar până când ajungem din aprilie până în iulie, valoarea a crescut și mai mult... Nu aveam niciun simptom. Pur și simplu am crezut că merită să fac o verificare”, a declarat Julie James.

Tratamentul primit de Julie

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Pentru a reduce concentrația de fier și a preveni degradarea ficatului, medicii hematologi au instituit un protocol de tratament bazat pe venesecții terapeutice, cunoscute și sub numele de flebotomii, realizate de două ori pe lună. Pe parcursul unui an, pacientei i-au fost extrași aproximativ 6,6 litri de sânge, procedură ce obligă organismul să consume rezervele de fier pentru a genera noi celule roșii. Spitalizarea și tratamentul au reprezentat o provocare personală pentru pacientă, care a recunoscut că a fost o experiență dificilă din cauza unei fobii mai vechi.

„Am fost speriată, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să văd sânge. Nu mă puteam uita când mi se lua sânge din braț și trebuia să beau foarte, foarte multă apă, dar după aceea mă răsfățam cu ciocolată”, a precizat Julie.

Pe lângă intervențiile medicale, pacienta a adoptat schimbări în stilul de viață, eliminând din dietă carnea roșie și alcoolul.

În prezent, deși va rămâne sub supraveghere medicală pe parcursul întregii vieţi, frecvența procedurilor a scăzut semnificativ. În urma acestei experiențe, Julie James îi îndeamnă pe toți să nu ignore importanța prevenției: „Le spun mereu oamenilor: fiți proactivi și susțineți-vă singuri interesele. Este corpul vostru, este viața voastră. Cu cât afli mai devreme aceste lucruri, cu atât pot fi mai bine gestionate și tratate”.