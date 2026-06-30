Cum scapi de țânțari. Soluțiile care funcționează cu adevărat și greșelile pe care le fac ce
Puține lucruri pot strica mai repede o seară de vară decât bâzâitul unui țânțar. Fie că stai pe terasă cu prietenii, pregătești un grătar în curte sau încerci să dormi cu geamul deschis după o zi caniculară, insectele par să apară exact când te relaxezi. Pentru mulți români, lupta cu țânțarii începe în fiecare an odată cu primele seri călduroase și continuă până la începutul toamnei.
Dincolo de disconfortul produs de înțepături, țânțarii pot transmite diverse boli în anumite regiuni ale lumii, motiv pentru care combaterea lor este considerată o problemă de sănătate publică. În România, riscurile sunt reduse comparativ cu zonele tropicale, însă specialiștii avertizează că populațiile de țânțari sunt favorizate de verile tot mai lungi și mai călduroase.
Vestea bună este că există soluții eficiente. Vestea mai puțin bună este că multe dintre metodele populare pe internet funcționează mult mai slab decât se crede.
Țânțarii nu sunt doar în zone cu vegetație sau apă
Cei mai mulți oameni dau vina pe lacurile, parcurile sau râurile din apropiere. În realitate, țânțarii se înmulțesc adesea chiar în curțile și pe balcoanele noastre. Potrivit specialiștilor de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), femelele depun ouă în orice acumulare de apă, chiar și în cantități foarte mici. O farfurie de ghiveci, o găleată uitată în curte, un jgheab înfundat sau o jucărie lăsată afară după ploaie pot deveni adevărate creșe pentru larve.
De aceea, primul pas pentru reducerea numărului de țânțari este eliminarea surselor de apă stătătoare. Specialiștii spun că această măsură este adesea mai eficientă decât multe spray-uri și dispozitive antiinsecte cumpărate ulterior.
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Ventilatorul este una dintre cele mai eficiente arme împotriva țânțarilor
Poate părea surprinzător, dar una dintre cele mai eficiente soluții nu este un insecticid și nici un gadget sofisticat. Țânțarii sunt zburători slabi. Un ventilator amplasat pe terasă sau în balcon poate reduce semnificativ numărul insectelor care ajung în apropierea oamenilor. Curentul de aer le împiedică să zboare eficient și dispersează dioxidul de carbon pe care îl expirăm și care reprezintă principalul semnal prin care ne localizează.
Mulți specialiști în controlul dăunătorilor recomandă ventilatoarele pentru spațiile exterioare înaintea multor soluții chimice, mai ales atunci când există copii sau animale de companie.
Uleiurile esențiale pot ajuta, dar trebuie folosite corect
Citronella este probabil cel mai cunoscut remediu natural împotriva țânțarilor. Cercetările arată că uleiul esențial de citronella poate avea efect repelent, însă eficiența lui este limitată în timp deoarece se evaporă rapid.
Pentru terase și balcoane, mulți specialiști recomandă combinarea mai multor uleiuri esențiale. O soluție simplă poate fi preparată din 100 ml apă, 100 ml alcool alimentar și câte 15-20 de picături de citronella, lavandă și eucalipt-lămâios. Amestecul se pulverizează pe perdelele terasei, pe pernele mobilierului de exterior și în zonele unde oamenii petrec timpul.
Potrivit CDC, uleiul de eucalipt-lămâios este unul dintre puținele repelente de origine vegetală pentru care există dovezi consistente privind eficiența împotriva țânțarilor.
Multe persoane plantează lavandă, mentă, busuioc sau rozmarin în speranța că vor alunga complet insectele. Realitatea este mai nuanțată. Simpla existență a unei jardiniere cu lavandă nu va transforma terasa într-o zonă fără țânțari. Totuși, atunci când sunt folosite împreună cu alte măsuri, aceste plante pot reduce atractivitatea spațiului pentru insecte.
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De ce plasele de insecte rămân una dintre cele mai bune investiții
În fiecare sezon apar dispozitive noi care promit să elimine complet problema țânțarilor. Cu toate acestea, una dintre cele mai eficiente soluții rămâne și una dintre cele mai simple: plasa de insecte.
O plasă montată corect la ferestre și uși poate împiedica aproape complet pătrunderea insectelor în locuință. Spre deosebire de spray-uri, nu necesită reaplicare, nu conține substanțe chimice și funcționează permanent. Pentru persoanele care locuiesc lângă lacuri, râuri sau zone cu vegetație abundentă, investiția este adesea una dintre cele mai rentabile.
Spray-urile repelente rămân cea mai eficientă protecție personală
Atunci când petreci timp afară, soluțiile aplicate direct pe piele continuă să fie considerate standardul de aur. Produsele care conțin DEET, picaridină sau eucalipt-lămâios oferă cea mai bună protecție, potrivit recomandărilor CDC și ale dermatologilor americani.
O greșeală frecventă este aplicarea unei cantități prea mici sau o singură dată pe parcursul serii. Dacă transpiri abundent sau stai multe ore afară, protecția trebuie reînnoită conform instrucțiunilor de pe produs.
Brățările antițânțari au devenit extrem de populare, mai ales pentru copii. Studiile disponibile arată însă că protejează doar o zonă foarte mică în jurul încheieturii și nu oferă protecție reală pentru întregul corp.
La fel se întâmplă și cu multe lămpi UV. Deși acestea capturează numeroase insecte, țânțarii sunt atrași în principal de dioxidul de carbon, de căldura corpului și de anumite substanțe chimice din transpirație, nu de lumină. Din acest motiv, rezultatele sunt adesea dezamăgitoare.
Ce haine ar trebui să porți seara
Un studiu publicat în revista Nature Communications a arătat că țânțarii sunt atrași mai ales de culorile închise, precum negru, bleumarin, roșu sau portocaliu. Hainele deschise la culoare par să fie mai puțin atractive pentru insecte. În plus, materialele largi și subțiri oferă o protecție suplimentară, deoarece țânțarii înțeapă mai greu prin țesăturile care nu sunt lipite de piele.
Aproape fiecare familie are o persoană care pare să fie „magnet pentru țânțari”. Explicația este cât se poate de reală. Cercetările arată că țânțarii sunt atrași de dioxidul de carbon expirat, de temperatura corporală și de anumite substanțe chimice eliminate prin transpirație. Persoanele care fac sport înainte de a ieși afară, cele care transpiră mai mult sau femeile însărcinate tind să fie mai atractive pentru insecte.
Există inclusiv studii care sugerează că persoanele cu grupa sanguină 0 sunt înțepate mai frecvent decât cele cu alte grupe, deși mecanismul exact nu este pe deplin înțeles.
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Strategia care funcționează cu adevărat
Dacă specialiștii ar trebui să recomande o singură strategie pentru o seară liniștită pe terasă, aceasta nu ar fi o lumânare parfumată și nici un dispozitiv minune cumpărat online. Cea mai eficientă combinație este eliminarea apei stătătoare din jurul casei, folosirea unui ventilator în zona unde stai, montarea plaselor de insecte și utilizarea repelentelor eficiente atunci când petreci mult timp afară.
Uleiurile esențiale și plantele aromatice pot completa această strategie, însă nu ar trebui considerate soluții miraculoase. Adevărul este că nu există o metodă care să elimine complet țânțarii. Există însă suficiente soluții care, folosite împreună, pot transforma o seară petrecută pe terasă dintr-o luptă continuă cu insectele într-o experiență plăcută. Iar în mijlocul unei veri caniculare, aceasta poate fi una dintre cele mai valoroase victorii.