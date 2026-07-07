Un pilot a murit, după ce a căzut din avion în timpul unui zbor de pregătire. Cursanta a aterizat singură

Un pilot a murit, după ce a căzut din avion în timpul unui zbor de pregătire. Cursanta care se afla lângă el a trebuit să aterizeze singură.

Pilotul Leandro Andrés Bertazzo, în vârstă de 42 de ani, ar fi sărit dintr-un avion în Argentina în timp ce supraveghea o cursantă, care a fost apoi nevoită să aterizeze singură aeronava. Potrivit informațiilor apărute în presă, instructorul ar fi deschis ușa și ar fi sărit din avion în timp ce acesta survola localitatea Toledo, situată la sud de Córdoba, în Argentina. Poliția investighează în prezent circumstanțele incidentului, scrie Mirror.

Cursanta a aterizat singură

Tânăra de 22 de ani care se afla la bord a fost nevoită să preia controlul avionului ușor de tip Cessna C-150 și a reușit să aterizeze singură în siguranță,

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Înainte de a se arunca, acesta i-ar fi spus cursantei, pe nume Rosario: „Știi ce trebuie să faci?” și „Continuă să mergi înainte”.

Pilotul, care lucra pentru școala de aviație Flying Parrot din Córdoba, și-ar fi scos apoi căștile, și-ar fi lăsat telefonul mobil deoparte și și-ar fi desfăcut centura de siguranță.

Rosario a declarat că acesta a deschis ulterior ușa cabinei, o manevră descrisă drept extrem de dificilă în timpul zborului din cauza presiunii aerului, și a sărit de la o altitudine de aproximativ 250 de metri.

Cursanta a cerut imediat ajutor prin radio, a urmat procedurile de urgență și a aterizat avionul, care nu a suferit avarii, pe aerodrom, fără alte incidente.

Directorul școlii, Eduardo Álvarez, care a primit alerta transmisă de cursantă, a declarat că aceasta se afla în stare de șoc, dar a acționat cu „foarte multă stăpânire de sine”. Inițial, tânăra a crezut că instructorul ar fi putut deschide o parașută, însă și-a dat seama rapid că acesta nu avea una.

Álvarez și mai mulți colegi au decolat pentru a-l căuta și au găsit trupul lui Leandro pe un câmp, după aproximativ 15 minute. Serviciile de urgență au confirmat decesul acestuia la fața locului.

În aceeași zi, instructorul mai zburase cu un alt cursant, în cadrul unui zbor de instruire, fără ca vreo problemă să fie semnalată. Colegii l-au descris drept o persoană veselă, profesionistă și mereu îngrijită, care nu dăduse semne vizibile că s-ar afla într-o stare de suferință.

Leandro lucra la școala de aviație de patru ani, după ce se pregătise acolo timp de aproximativ un deceniu, și efectuase anterior zboruri și în Chile.

„A sosit, ne-am salutat cu un sărut și o îmbrățișare, ca de obicei. Singurul lucru neobișnuit a fost că, în loc să vină cu mașina lui, așa cum făcea de regulă, îi ceruse unui cursant să îl ia de la casa în care locuia împreună cu părinții săi, dintr-un cartier din Córdoba. Vorbeau, iar totul părea în regulă.”, a declarat un prieten pentru publicația La Nación.