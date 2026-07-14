Căţeluşă drogată, salvată de pe munte de salvamontiştii scoţieni. Mâncase resturi de canabis

O simplă drumeție pe munte, în Scoţia, s-a transformat într-o aventură mai puţin plăcută pentru o britanică și câinele ei. Tokyo, o cățelușă Labrador de 5 ani, s-a prăbușit pe traseu după ce ar fi mâncat resturi de canabis.

Christina Bluhme ieșise pe munte alături de câinii ei, fără să-și imagineze că drumeția se va transforma într-o cursă contracronometru pentru a-şi salva unul dintre patrupezi. La un moment dat, Tokyo, labradorul ei în vârstă de 5 ani, ar fi ingerat frunze de canabis de pe o potecă, iar la scurt timp a început să se clatine, ca și cum ar fi fost amețită. În cele din urmă, nu a mai putut merge deloc și a avut nevoie de intervenția salvatorilor montani, relatează AP.

"A fost o experiență îngrozitoare", își amintește Bluhme. Dresoare de câini de 25 de ani, britanicaa spune că nu i-a trecut nicio clipă prin minte că Tokyo ar fi putut consuma canabis.

Cazurile de intoxicație cu canabis în rândul animalelor de companie, tot mai dese

Articolul continuă după reclamă

Cazurile de intoxicație cu canabis în rândul animalelor de companie sunt tot mai frecvente în Marea Britanie, însă fenomenul este și mai răspândit în Statele Unite, unde marijuana este legală în numeroase state și poate fi utilizată inclusiv în scop medicinal.

Potrivit Centrului pentru Controlul Otrăvirilor al Societății Americane pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale (ASPCA), marijuana și alte droguri au intrat pentru prima dată, în 2023, în topul primelor zece substanțe toxice pentru animalele de companie. Reprezentanții centrului spun că numărul apelurilor privind suspiciuni de ingerare a marijuanei a crescut cu 10% față de anul precedent și aproape s-a triplat în ultimii cinci ani.

În momentul în care Tokyo s-a prăbușit, Christina Bluhme, fiul ei și ceilalți doi câini urcaseră deja mai bine de trei ore și se aflau aproape de vârful Ben Nevis. Între timp, vremea se schimbase radical. Cerul senin de la începutul zilei fusese înlocuit de ploaie, iar temperatura coborâse la aproximativ cinci grade Celsius.

"I-am spus fiului meu: Trebuie să ne întoarcem și să o coborâm. Este clar că are ceva foarte grav", a povestit femeia. Fiul ei a sunat imediat după ajutor, însă polițiștii l-au avertizat că nu puteau garanta trimiterea unei echipe de salvare.

Căţeluşa a primit tratament la o clinică veterinară

Șansa lor a fost că voluntarii din cadrul Lochaber Mountain Rescue Team coborau deja de pe munte, după ce participaseră la evacuarea cu elicopterul a unui turist rănit. Salvatorii au așezat-o pe Tokyo, care cântărește aproximativ 25 de kilograme, pe o targă și au coborât-o în grabă pe traseul abrupt, alunecos și plin de stânci, ajungând la baza muntelui în aproximativ o oră. "Aproape alergau. Eu mă țineam de targă, iar ei se mișcau cu o agilitate și o viteză incredibile. A fost impresionant", a spus Bluhme.

Între timp, poliția luase legătura cu clinica veterinară Crown Vets din Fort William, unde un medic veterinar o aștepta deja pe Tokyo. Cățelușa a primit imediat îngrijiri după ce a fost coborâtă de pe munte. Din fericire, după administrarea unui tratament, patrupedul şi-a revenit şi s-a reunit cu stăpâna sa.