Cine este Banksy? Identitatea artistului, dezvăluită într-o anchetă Reuters

În urma afirmațiilor că Banksy a fost în sfârșit identificat, Mirror analizează cine ar putea fi exact artistul evaziv, după decenii de speculații nebunești.

Timp de decenii, Banksy a captivat admiratorii din întreaga lume învăluindu-și identitatea în mister, dar acum cel mai longeviv joc de "Ghici" din lume s-ar putea să se fi încheiat - artistul graffiti evaziv Banksy fiind în sfârșit demascat.

O anchetă de un an a dus la identificarea artistului stradal - sau nu? Reuters susține că este vorba de Robin Gunningham, despre care agenția susține că acum se numește David Jones.

O echipă de jurnaliști a analizat cu atenție fiecare afirmație pe care artistul a dezvăluit-o despre sine, a vorbit cu peste 12 persoane din interior și a descoperit documente judiciare și dosare ale poliției sigilate anterior, în încercarea lor de a-l expune pe artist. Mark Stephens, reprezentantul său legal de lungă durată, a ripostat, dar nu a negat în mod categoric afirmația, spunând că Banksy "nu acceptă că multe dintre detaliile conținute în ancheta dumneavoastră sunt corecte".

Nu a oferit alte clarificări. Deși nu a confirmat și nici nu a negat identitatea lui Banksy, Stephens a implorat Reuters să renunțe la publicare, argumentând că acest lucru ar încălca intimitatea artistului, i-ar perturba producția creativă și l-ar putea pune în pericol. Echipa a restrâns identificarea identității intervievând localnici din Ucraina, unde a pictat șapte picturi murale în 2022, și arătându-le fotografii cu posibili candidați.

Documentele de imigrare arată că un David Jones a trecut granița în țara sfâșiată de război în aceeași zi cu fotografii - și că David are aceeași zi de naștere ca Robin Gunningham.

Ancheta a analizat, de asemenea, dosarele arestărilor din New York din 2000, care conțineau ceea ce părea a fi o mărturisire semnată și scrisă de mână de Robin, după ce a fost prins vandalizând o reclamă pentru Marc Jacobs.

Nu este prima dată când numele lui Robin Gunningham este asociat cu Banksy și cu arta sa stradală emblematică.

Robin Gunningham a fost demascat pentru prima dată de o anchetă Mail On Sunday în 2008, care susținea că era un fost elev de școală publică din Bristol. Ziarul a publicat o fotografie făcută în Jamaica în 2004, care arăta un bărbat cu o pungă cu spray la picioare - identificat drept domnul Gunningham.

Se crede, de asemenea, că Banksy a folosit cândva pseudonimul Robin Banks, iar în 2017, Goldie i-a spus "Rob" în timpul unui interviu acordat podcastului Distraction Pieces.

Speculațiile l-au asociat pe Banksy cu Robert Del Naja de la Massive Attack, cunoscut sub numele său de scenă 3D, considerat anterior artistul graffiti original din Bristol și un pionier al artei stradale bazate pe șabloane. Banksy l-a recunoscut public pe muzician ca o sursă de inspirație timpurie, cei doi având, se pare, o prietenie strânsă.

Cu toate acestea, susținătorii au devenit ferm convinși că ar putea fi aceeași persoană în urma unui podcast din 2017 în care Goldie părea să menționeze accidental numele lui Rob în timp ce discuta despre Banksy.

De asemenea, el a părut să-și confirme numele real încă din 2003, într-un interviu BBC.

Emisiunea "The Banksy Story" de la BBC Radio 4 prezintă o înregistrare a unui interviu personal cu artistul, care nu a mai fost auzită de 20 de ani.

În timpul interviului, prezentat de fostul corespondent de artă BBC, Nigel Wrench, Banksy a discutat despre spectacolul său din 2003, "Războiul teritorial", în timp ce acesta era instalat într-un depozit din estul Londrei. Spectacolul avea temele anti-autoritare caracteristice lui Banksy, prezentând dube de poliție pline de graffiti, imaginea acum iconică a lui Winston Churchill cu un Mohican din iarbă și animale de fermă vii, cu modelele în carouri albastre ale Poliției Metropolitane pictate peste tot.

Dar unul dintre cele mai importante momente ale interviului a venit atunci când intervievatorul l-a întrebat pe artist dacă poate folosi numele său real, relatează Bristol Live. În timpul conversației, Nigel Wrench a întrebat: "Ești de acord să-ți folosesc numele? Adică, The Independent a fost de acord." Banksy a răspuns spunând "da" înainte de a fi întrebat "este Robert Banks?" Banksy a răspuns: "E Robbie." Intervievatorul a spus apoi: "Robbie. Bine. Robbie."

Indiferent de identitatea personajului misterios, ceea ce rămâne cert este că Banksy a plecat din Bristol în 1974, având aproximativ 52 de ani, și a făcut parte din explozia de artă stradală care a cuprins Bristolul în anii 1980, înainte de a-și extinde prezența la Londra, Los Angeles și New York. Averea sa estimată este de 50 de milioane de dolari (39,6 milioane de lire sterline), potrivit Celebrity Net Worth - deși o mare parte din această avere este direcționată către cauze caritabile, în principal reținând câștigurile din cărți și documentare despre creațiile sale.

Între timp, Banksy se mândrește cu o bază de fani numeroasă - artistul evaziv i-a vândut lucrări divei pop Christina Aguilera, care posedă o reprezentare ingenioasă a Reginei Victoria cu o doamnă a nopții. Angelina Jolie este mândra proprietară a reinterpretării sale a unei capodopere a lui Manet, înfățișând o familie caucaziană luând masa în aer liber sub o umbrelă, observată de 15 africani înfometați.

Enigmaticul creator și-a împărtășit flerul artistic și cu albumul "Think Tank" al trupei Blur din 2003 și a orchestrat, în 2018, autodistrugerea picturii sale "Girl With Balloon" cu ajutorul unui tocător de hârtie într-o sală de licitații Sotheby's din Londra.

Anterior, un trecător a susținut că l-a văzut pe Banksy lângă o pictură murală din Finsbury Park, Londra, în 2024.

Fotografiile înfățișau un bărbat cu părul scurt și ochelari, îmbrăcat într-un hanorac negru Nike, privind o pictură acum emblematică a unei femei în mărime naturală care mânuia o mașină de spălat cu presiune alături de o enormă explozie de frunziș verde.

Fotograful, care preferă să rămână anonim, susține că a avut "o presimțire" că îl vedea pe enigmaticul artist atunci când a fotografiat figura cu ochelari.

La momentul respectiv, el a spus: "L-am observat pe bărbatul cu hanorac negru, care părea să-și fi terminat treaba, dând o cutie unui asistent îmbrăcat într-o cămașă gri în carouri de flanel, cu părul gri. Apoi a început să se urce peste gard. Am avut o presimțire că ar putea fi o pictură murală a lui Banksy și că era însuși Banksy. M-am concentrat rapid pe a-i face poze, el s-a uitat la mine cu o expresie care părea să spună -Am fost văzut-. A părăsit rapid locul într-o dubă neagră parcată lângă pictura murală."

