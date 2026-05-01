Fostul lider al UDMR, Csaba Takacs, a murit strivit de un tractor

A murit fostul deputat UDMR Takács Csaba, după ce a fost prins sub un tractor, într-o localitate din Cluj. Avea 70 de ani.

"Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, în urmă cu puţine momente, în localitatea Corneni, comuna Aluniş, unde s-a raportat faptul că un bărbat a fost prins sub un tractor", a transmis, vineri, ISU Cluj.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SAJ.

"Forţele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea ataşat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat", au mai precizat pompierii.

Mesajul lui Kelemen Hunor

"Csaba Takács a murit într-un accident tragic. O frază de neînțeles. Niciodată nu crezi că vei ajunge să o rostești. Este imposibil ca inima comunității noastre să se oprească.

A fost martorul marilor vremuri, făuritor de istorie, președinte executiv al RMDSZ pentru o perioadă îndelungată, președintele Fundației Communitas și, mai presus de toate, inima comunității noastre, conștiința Uniunii. Ne-a fost alături mereu, în toate luptele.

Mulți, foarte mulți oameni știau cine este. Dar și mai mulți au fost cei ale căror vieți le-a schimbat în bine, fără ca măcar să-i cunoască numele. Personal, îi datorez enorm lui Csaba Takács: mi-a fost mentor, un luptător neobosit de la care am avut ce învăța și un prieten loial.

Această inimă a bătut de nenumărate ori pentru noi. A bătut pentru noi chiar și atunci când noi oboseam. Și trebuie să continue să bată în fiecare dintre noi, pentru că mai avem mult de muncă pentru această comunitate. Ceea ce a început el, trebuie să ducem mai departe.

Dragă Csaba, Dumnezeu să te odihnească.

Condoleanțe Ibolyei, Arankăi, lui Attila, fraților, familiei și tuturor celor care l-au iubit.

RMDSZ îl consideră pe Csaba Takács ca fiind unul dintre ai săi.", a transmis liderul UDMR, Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

