"Orbit de propriul steag" este cea mai recentă critică pe care celebrul artist stradal Banksy o aduce societății contemporane. O statuie uriașă - are 8 metri înălțime - a fost amplasată, pe furiș, peste noapte, în inima capitalei Regatului Unit. Curioșii au venit să o vadă, și fiecare a descifrat în propria cheie ce a vrut să spună autorul.

Statuia e a unui bărbat la costum, surprins exact în momentul în care face un pas în gol de pe marginea unui soclu înalt. Personajul nu vede pe unde merge, pentru că are chipul complet acoperit de steagul pe care îl flutură triumfător. Locul ales de artist pentru amplasarea operei nu este întâmplător. Statuia a fost plasată strategic în apropierea reședinței premierului britanic. Ea "privește" direct spre monumentele istorice care amintesc de anii de glorie ai Imperiului Britanic.

"Aceasta este situația nu doar a acestei țări, ci și a altor țări. E suficient să vedem ce se întâmplă cu mulți dintre noi, ne lăsăm orbiți și pășim în prăpastie"

"Orbit de steag, orbit de glorie, orbit de țară. Urmează ordinele, indiferent ce s-ar întâmpla" sunt interpretările britanicilor legate de statuia apărută în inima Londrei.

În spatele lucrării se află Banksy, cel mai misterios și, totodată, cel mai cunoscut artist stradal din lume. Întreaga lucrare, înaltă de aproape 8 metri, a fost amplasată pe furiș, în timpul nopții, cu ajutorul unui utilaj.

Banksy este faimos pentru criticile acide la adresa societății contemporane, exprimate în special în muralele sale care apar peste noapte în cele mai neașteptate locuri.

