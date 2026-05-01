Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns ce s-a întâmplat într-o comună din Olt. Un bărbat muşcat de un câine a sperat să primească ajutor în secţia de poliţie. Când colo, i s-a pus în braţe un mop şi a fost pus să-şi şteargă sângele de pe jos.

Bărbatul a fost adus la secţia de poliţie chiar de agenţi. Băuse mai multe pahare de alcool şi provocase un scandal. La sosirea în faţa secţiei, individul ar fi încercat să mângâie un câine al străzii.

Aşa a şi fost muşcat. Agenţii l-au dus la spital, pentru îngrijiri medicale, după ce s-au asigurat că sediul e curat. Probabil altfel stăteau lucrurile dacă poliţiştii s-ar fi gândit că personajul nostru e în live pe TikTok.

