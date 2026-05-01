Bolojan anunţă primul contract finanţat prin programul SAFE. Când se va circula pe A7 Paşcani-Suceava

Premierul Ilie Bolojan afirmă, vineri seară, că tronsonul Paşcani - Suceava, parte a Autostrăzii A7, este primul contract pentru România finanţat prin Programul SAFE. "Aceste proiecte ţin de dezvoltarea pe termen lung a ţării noastre şi de reducerea diferenţelor dintre regiuni", a transmis premierul.

"Astăzi, la Suceava, au fost semnate contractele pentru proiectarea şi execuţia tronsonului Paşcani - Suceava, parte a Autostrăzii A7. Este primul contract pentru România finanţat prin Programul SAFE, un program european care susţine investiţii în infrastructură cu rol dual, civil şi militar. Această finanţare permite continuarea proiectelor mari de infrastructură, în condiţiile în care presiunea pe bugetele existente este ridicată", a scris, vineri, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Acesta precizează că tronsonul Paşcani - Suceava are o lungime totală de aproximativ 62 km, împărţită în două loturi, iar lucrările includ zeci de poduri, pasaje şi viaducte, noduri rutiere, spaţii de servicii şi infrastructură pentru vehicule electrice.

Durata prevăzută în contract este de 30 de luni: 6 luni pentru proiectare şi 24 de luni pentru execuţie.

"Acest proiect este important pentru regiunea de Nord-Est, unde conectivitatea rămâne o condiţie esenţială pentru dezvoltare. Legătura dintre Paşcani, Suceava şi mai departe către Siret şi Ungheni va crea condiţii mai bune pentru mobilitate, investiţii şi dezvoltare economică. Este rezultatul unui efort început în urmă cu mai mulţi ani, de la realizarea studiilor de fezabilitate până la parcurgerea etapelor de avizare şi licitaţie", a mai scris premierul.

"Este important ca firmele româneşti să ducă la bun sfârşit astfel de lucrări, să creeze locuri de muncă şi să contribuie la dezvoltarea economiei", a mai transmis premierul.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca, după finalizarea lucrărilor, circulaţia pe acest tronson să fie deschisă în cursul anului 2029.

"Aceste proiecte ţin de dezvoltarea pe termen lung a ţării noastre şi de reducerea diferenţelor dintre regiuni", apreciază premierul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la semnarea contractelor pentru două loturi din autostrada A7 Paşcani-Suceava, că este convins că în 2029 se va circula pe autostradă de la Paşcani prin Suceava până la Siret, dar şi prin Iaşi până la Ungheni.

"Dacă eşti conectat, cresc condiţiile pentru dezvoltare, dacă nu, rămâi izolat şi ratezi şanse", arată Ilie Bolojan.

Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a precizat că este vorba despre 62 de kilometri de autostradă care vor reprezenta o alternativă pentru naveta zilnică pe DN 2, pentru "ambulanţele care nu vor mai pierde ore în trafic" şi pentru investitorii care ocoleau zona.

