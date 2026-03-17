Video Moment amuzant cu IPS Teodosie şi primarul Constanţei, la inaugurarea terminalului de la Mihail Kogălniceanu

Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu de lângă Constanţa are un nou terminal. A fost inaugurat astăzi, 17 martie, de autorităţile locale. La eveniment a participat şi IPS Teodosie, dar şi cunoscutul influencer Selly.

de Andreea Filip

la 17.03.2026 , 14:33
Galerie (2)

Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu are un nou terminal. Acesta a fost inaugurat cu mare fast de "toată floarea politică" a judeţului Constanţa. Primarul oraşului Constanţa, Vergil Chiţac, preşedintele CJ, Florin Mitrou, prefectul Adrian Picoiu, dar şi alţi primari din localităţi mai mici au participat. Lângă ei, pe un scaun special, a asistat şi IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Şi influencerul Selly a fost invitat.

Moment amuzant cu Teodosie şi Chiţac

Un moment amuzant a avut loc în momentul în care IPS Teodosie a sfinţit locul. El a ţinut să îi stropească cu agheasmă şi pe invitaţi. Printre aceştia şi primarul Vergil Chiţac, care a fost udat bine de tot de IPS Teodosie.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

Înapoi la Homepage
Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului
Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este teamă după ce Iran a amenințat România?
Observator » Inedit » Moment amuzant cu IPS Teodosie şi primarul Constanţei, la inaugurarea terminalului de la Mihail Kogălniceanu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.