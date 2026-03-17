Video Moment amuzant cu IPS Teodosie şi primarul Constanţei, la inaugurarea terminalului de la Mihail Kogălniceanu
Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu de lângă Constanţa are un nou terminal. A fost inaugurat astăzi, 17 martie, de autorităţile locale. La eveniment a participat şi IPS Teodosie, dar şi cunoscutul influencer Selly.
Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu are un nou terminal. Acesta a fost inaugurat cu mare fast de "toată floarea politică" a judeţului Constanţa. Primarul oraşului Constanţa, Vergil Chiţac, preşedintele CJ, Florin Mitrou, prefectul Adrian Picoiu, dar şi alţi primari din localităţi mai mici au participat. Lângă ei, pe un scaun special, a asistat şi IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Şi influencerul Selly a fost invitat.
Moment amuzant cu Teodosie şi Chiţac
Un moment amuzant a avut loc în momentul în care IPS Teodosie a sfinţit locul. El a ţinut să îi stropească cu agheasmă şi pe invitaţi. Printre aceştia şi primarul Vergil Chiţac, care a fost udat bine de tot de IPS Teodosie.
