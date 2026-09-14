Un pas important pentru protejarea mediului. Orașul Lewes, din East Sussex, a recunoscut oficial drepturile tuturor copacilor aflați pe teritoriul său. Măsura, care vizează arborii din parcuri și de pe străzi, dar și pădurile și gardurile vii, are deocamdată un caracter simbolic, însă autoritățile speră să schimbe felul în care aceștia sunt protejați.

Lewes a devenit primul oraș din Anglia care a recunoscut drepturile copacilor, după ce consiliul local a votat în unanimitate adoptarea unei noi „Carte a copacilor”, scrie The Independent

Măsura recunoaște oficial „valoarea intrinsecă” a tuturor copacilor, gardurilor vii și pădurilor locale. Potrivit deciziei adoptate de consiliul local, copacii au „dreptul de a înflori și de a-și menține ciclurile naturale de viață, funcțiile ecologice și procesele evolutive”.

Oraşul unde copacii au aceleaşi drepturi ca oamenii

Inițiativa face parte din mișcarea internațională privind „drepturile naturii”, prin care activiștii încearcă să schimbe modul în care este privit și protejat mediul.

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Decizia din Lewes nu conferă însă copacilor statut juridic și nu introduce noi legi obligatorii. Autoritățile speră, în schimb, că recunoașterea oficială a drepturilor acestora va produce o schimbare de atitudine și va oferi locuitorilor un argument suplimentar în cazul unor proiecte care presupun tăierea arborilor.

Măsura vine după o vară marcată de temperaturi extreme și incendii de vegetație în Marea Britanie. Pentru susținătorii inițiativei, rolul copacilor este cu atât mai important cu cât aceștia contribuie la reducerea riscului de inundații, purificarea aerului și captarea carbonului.