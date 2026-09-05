Amelie Voigt Trejes, în vârstă de 21 de ani, a devenit în 2026 cea mai tânără miliardară din lume, potrivit Forbes. Averea sa este estimată la 1,1 miliarde de dolari. Tânăra este moștenitoarea uneia dintre cele mai cunoscute companii braziliene din domeniul echipamentelor electrice.

Are doar 21 de ani și este cea mai tânără miliardară din lume. De unde vine averea braziliencei - Sursa: X/ @Metropoles

Amelie Voigt Trejes are doar 21 de ani, însă numele său a ajuns în topul celor mai bogați oameni din lume. Potrivit Forbes, tânăra din Brazilia a devenit în 2026 cea mai tânără miliardară de pe glob, depășindu-l la limită pe germanul Johannes von Baumbach. Diferența de vârstă dintre cei doi este de aproximativ șapte săptămâni, relatează Journal Via.

Averea lui Amelie Voigt Trejes, estimată la 1,1 miliarde de dolari

Averea braziliencei este estimată la 1,1 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 5,67 miliarde de reali. Potrivit Jornal Via, cea mai mare parte a patrimoniului său este legată de participațiile pe care le deține direct și indirect la WEG, una dintre cele mai valoroase companii listate la Bursa din Brazilia.

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Amelie Voigt Trejes este descendentă a lui Werner Ricardo Voigt, unul dintre cei trei oameni de afaceri care au fondat WEG în 1961, în Jaraguá do Sul, în statul Santa Catarina.

Compania a fost creată de Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva și Geraldo Werninghaus, iar numele WEG provine de la inițialele numelor de familie ale celor trei fondatori.

Amelie este moştenitoare WEG, una dintre cele mai valoroase companii listate la Bursa din Brazilia

Deși este miliardară, Amelie nu ocupă o funcție executivă în cadrul companiei. Averea sa provine în principal din participațiile pe care le deține în structura acționariatului WEG și în companii deținute de familia sa.

Potrivit informațiilor prezentate de Jornal Via, tânăra deține direct peste 5,2 milioane de acțiuni ordinare WEG, reprezentând aproximativ 0,126% din capitalul companiei.

În plus, Amelie deține participații în două companii familiale, Cladis Voigt Trejes Administradora și Clica Voigt Administradora. Luând în calcul atât acțiunile deținute direct, cât și participațiile indirecte prin aceste structuri, ea controlează aproximativ 106,7 milioane de acțiuni WEG, echivalentul a circa 2,54% din companie.

WEG a pornit în urmă cu peste șase decenii ca producător de motoare electrice

Compania și-a extins treptat activitatea și a ajuns să ofere produse și soluții pentru industrie, energie și automatizare.

În prezent, portofoliul său include motoare, generatoare, transformatoare, turbine, panouri electrice, sisteme de automatizare industrială și echipamente pentru producerea și transmiterea energiei. Compania produce inclusiv încărcătoare pentru vehicule electrice, vopsele și alte componente electrice.

Potrivit informațiilor citate de Jornal Via, WEG are peste 1.500 de linii de produse, este prezentă în 41 de țări și are mai mult de 45.000 de angajați pe cele cinci continente.

Dezvoltarea companiei și creșterea valorii sale de piață au contribuit direct la averile generațiilor următoare ale familiilor fondatoare.

Cei mai tineri miliardari ai Braziliei sunt din aceeași familie

Amelie nu este singura membră a familiei Voigt care a ajuns în clasamentul celor mai tineri miliardari.

Potrivit Jornal Via, 5 dintre cei mai tineri 6 miliardari brazilieni incluși în clasamentul Forbes fac parte din aceeași familie. Printre aceștia se numără Dora Voigt de Assis, în vârstă de 28 de ani, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, dar și Felipe Voigt Trejes și Pedro Voigt Trejes, ambii de 23 de ani, cu averi estimate la câte 1,1 miliarde de dolari.

În clasament apare și Lívia Voigt de Assis, în vârstă de 21 de ani, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari.

Felipe și Pedro sunt frații lui Amelie și, la fel ca aceasta, beneficiază de participațiile familiei în structurile care controlează acțiuni WEG.

Averea estimată de Forbes nu înseamnă că Amelie Voigt Trejes are la dispoziție 1,1 miliarde de dolari în numerar.

Cea mai mare parte a patrimoniului este reprezentată de valoarea participațiilor sale la WEG și a intereselor deținute prin companiile familiale. Cu alte cuvinte, valoarea averii sale este strâns legată de valoarea acțiunilor și a participațiilor pe care le deține.

Astfel, la doar 21 de ani, Amelie Voigt Trejes a ajuns în 2026 în fruntea clasamentului mondial al celor mai tineri miliardari, cu o avere construită în jurul companiei fondate de bunicul său.