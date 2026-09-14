Europa face front comun în fața amenințărilor. Nicușor Dan a participat la Summitul European dedicat Regiunii Arctice și vrea ca România să învețe de la nordici cum să facă mai ușor trecerea la avioanele de luptă moderne. În Finlanda, șeful statului a purtat discuții și cu Germania privind o posibilă colaborare în sectorul de Apărare.

La summitul de două zile din Finlanda, organizat în Rovaniemi, cunoscut și sub numele de orașul lui Moș Crăciun, Nicușor Dan a avut un program foarte încărcat.

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Îmbrăcat cu o haină de camuflaj peste costumul bleumarin, Nicușor Dan s-a interesat de tranziția Finlandei de la avioanele F-16 la F-35, un drum pe care îl va face și țara noastră peste câțiva ani.

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Președintele susține că România poate contribui la apărarea regiunii de nord a Europei

El le-a transmis celorlalți lideri, printre care premierul finlandez, șefa guvernului danez și premierul Estoniei, că România poate contribui cu experiența ei la apărarea regiunii de nord a continentului.

"Suntem o țară importantă pe Flancul estic și avem aceeași amenințare pe Flancul estic și în zona arctică. Desigur, Rusia este în spatele acestei amenințări. Pentru că suntem o țară cu ieșirea la Marea Neagră, avem o experiență considerabilă în domeniul deminării și al colectării de informații, precum și, într-o oarecare măsură, în ceea ce privește protejarea cablurilor submarine. Este important să împărtășim această expertiză cu țările de pe flancul estic și cu cele situate la granița arctică", a spus președintele Nicușor Dan.

Finlanda, sub umbrela nucleară a Franței

La fel ca Europa de Est, regiunea arctică este tot mai importantă pentru securitatea Uniunii Europene și a NATO, dar și din punct de vedere economic. Pe lângă Rusia, zona a intrat și în vizorul lui Donald Trump, care amenință că va ocupa cu forța Groenlanda.

"Chiar în acest moment, zece aliați desfășoară exerciții militare comune în Groenlanda. Numeroși parteneri și aliați europeni, precum și transatlantici, își asumă în prezent, în mod colectiv, o responsabilitate sporită în ceea ce privește asigurarea securității în Groenlanda și în regiunea arctică", a spus premierul Danemarcei, Mette Frederiksen.

Chiar în timpul summitului, Finlanda a anunțat că a intrat sub umbrela nucleară a Franței, care prevede posibilitatea ca Parisul să staționeze, pe termen scurt, arme nucleare pe teritoriul altor țări. Până acum, zece țări au acceptat oferta lui Emmanuel Macron. România a respins propunerea pentru că este protejată de umbrela nucleară a NATO, coordonată de Statele Unite.