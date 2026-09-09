A câștigat 7,5 milioane de dolari la loto, dar nu și-a revendicat premiul. Misteriosul norocos, încă așteptat

A cumpărat un bilet la loto dintr-un supermarket și a dat lovitura. A câștigat 7.5 milioane de dolari, dar nu a venit încă să își ridice premiul. Misteriosul norocos din America mai are la dispoziție 180 de zile ca să încaseze bani.

Un bilet Lotto Texas în valoare estimată la 7,5 milioane de dolari a fost vândut într-un supermarket din Houston, însă câștigătorul nu și-a revendicat încă premiul, potrivit reprezentanților Loteriei din Texas.

Biletul câștigător, de tip Quick Pick, a fost cumpărat de la un magazin Kroger situat pe Memorial Drive, în Houston. Acesta a avut toate cele șase numere extrase la tragerea Lotto Texas din 5 septembrie: 14, 17, 25, 26, 30 și 37.

Jucătorul a ales, în momentul cumpărării biletului, varianta de plată în numerar și poate încasa 3.971.819,05 dolari înainte de taxe. Deținătorul biletului are la dispoziție 180 de zile de la data extragerii pentru a revendica premiul, potrivit presei.

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Se caută un câștigător

Oficialii îl sfătuiesc pe câștigător să semneze biletul, să îl păstreze într-un loc sigur și să ia în calcul consultarea unor specialiști în domeniul financiar și juridic înainte de a contacta Loteria din Texas.

„Un câștig la jackpotul Lotto Texas este întotdeauna un moment important și așteptăm cu nerăbdare să sărbătorim alături de jucătorul care deține biletul câștigător atunci când acesta va veni să își revendice premiul”, a declarat Courtney Arbour, director executiv al Departamentului pentru Licențiere și Reglementare din Texas, instituția care supraveghează Loteria din Texas.

Jackpotul pornise de la suma anunțată de 5 milioane de dolari pentru extragerea din 12 august și a crescut timp de 11 extrageri, până când a fost câștigat sâmbătă seara. În cadrul aceleiași extrageri, aproape 47.900 de alte bilete Lotto Texas, inclusiv unele care aveau opțiunea suplimentară Extra!, au câștigat premii mai mici, cu valori cuprinse între 2 și 11.813 dolari.

Următoarea extragere Lotto Texas este programată miercuri, iar jackpotul este de 5,25 milioane de dolari.