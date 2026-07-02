Un instructor auto britanic dezvăluie o eroare a şoferilor care le poate aduce amenzi de 1.000 de lire

Șoferii britanici care accelerează înainte de a trece complet de indicatoarele care anunță limite de viteză superioare încalcă legislația rutieră și riscă amenzi, suspendarea permisului și chiar trimiterea în instanță.

Conform reglementărilor din Marea Britanie, Codul Rutier impune menținerea limitei de viteză inferioare până în punctul exact în care este amplasat noul indicator.

Un instructor auto a explicat mecanica acestei reguli, subliniind o eroare frecventă în rândul conducătorilor auto: „Limita națională de viteză începe după indicator, nu atunci când îl vezi. Ești încă într-o zonă de 30 de mile (48 km) pe oră până când treci fizic de indicatorul care îți permite să conduci cu Limita Națională de Viteză.”

Conform organizației financiare MoneyHelper, sancțiunile nu sunt fixe, ci direct proporționale cu veniturile contravenientului.

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În loc de o penalizare cu sumă fixă, amenda va fi calculată ca procent din câștigurile săptămânale, situându-se de obicei între 75% și 175%, în funcție de drumul respectiv și de viteza înregistrată.

În Marea Britanie, depăşirea vitezei legale cu peste 40 de mile (65 km) pe oră este considerată o infracţiune gravă, iar şoferul poate fi trimis în judecată.