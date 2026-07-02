O persoană a fost lovită de fulger în Munții Bucegi. Salvamont: Este conștientă

O persoană a fost lovită de fulger, joi, în timpul unei drumeții în Valea Obârșiei din Munții Bucegi.

Persoana lovită de fulger făcea parte dintr-un grup aflat în zona montană. A fost singura lovită de fulger şi este conştientă, după ce a primit ajutor de la salvamontiști.

"Acţiune în derulare a salvamontiştilor din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru acordarea primului ajutor medical unei persoane lovită de fulger în zona Văii Obârşiei din masivul Bucegi.

Din primele informaţii era vorba despre un grup de persoane, fulgerul a lovit doar într-o singură persoană care acum este conştientă", anunţă, pe Facebook, Salvamont România.

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