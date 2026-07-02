Bolojan: Guvernul contestă în Belgia blocarea conturilor ROMATSA cerută de Pfizer. Regia va funcționa normal

Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va contesta, în Belgia, procedura de executare silită a ROMATSA, declanșată de Pfizer în dosarul achiziției de vaccinuri. Premierul interimar a dat asigurări că regia va funcționa în continuare fără probleme.

Ilie Bolojan a declarat joi în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria că ROMATSA și avocații Guvernului vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la procedura de blocare a conturilor companiei.

Amintim că ROMATSA a fost notificată pe 30 iunie că i s-a instituit poprire pe conturi după ce România a pierdut procesul cu Pfizer, referitor la vaccinurile din pandemie. Măsura vizează recuperarea de către Pfizer a peste 3,4 miliarde de lei și 18,5 milioane de euro. ROMATSA a precizat că veniturile sale sunt afectate, fiind a treia situație de acest gen, după precedentele din cazul Micula, dar că serviciile de navigație aeriană funcționează în continuare normal.

"Firma ROMATSA împreună cu avocații Guvernului României vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte. Pe de altă parte, vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să putem găsi o soluție, pentru ca activitatea firmei ROMATSA să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o maniera acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă sustenabilă pentru bugetul de stat", a explicat premierul.

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Bolojan a menționat că Ministerul de Finanțe și Ministerul Sănătății au declanșat negocieri cu Pfizer, dar că în paralel cu aceste negocieri, firma a încredințat unei companii de avocați și unui executor din Belgia declanșarea procedurii de executare silită.

"Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua, începând cu săptămâna viitoare, dar așa cum s-a stabilit între reprezentanții Ministerului de Finanțe și firma Pfizer, nu vom putea face comentarii legate de conținutul acestor negocieri. În paralel cu aceste negocieri, firma Pfizer a încredințat unei companii de avocați și unui executor din Belgia declanșarea procedurii de executare silită și acest executor a declanșat această procedură pentru ambele entități, atât din Polonia, cât și din România. Deci suntem în situația în care sumele care vin de la Agenția de control aerian a Europei către ROMATSA au fost poprite. Suma care revine anual este la nivelul de aproximativ 300 de milioane de euro, iar sentința pe care Pfizer o are împotriva României se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro", a precizat prim-ministrul.

Bolojan a oferit asigurări că ROMATSA va funcționa fără probleme în perioada următoare. "Are această capacitate de a funcționa, deci nu va fi afectată supravegherea și dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României", a spus el.

ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, la data de 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer România împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3,42 miliarde de lei (principal și dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,565 milioane de euro.

"Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, la data de 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3.419.721.100,56 RON (principal și dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 EUR.

Notificarea transmisă de EUROCONTROL vizează punerea în aplicare a obligațiilor care îi revin acestei organizații în calitate de terț poprit, conform procedurilor legale aplicabile, și privește sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigație aeriană de rută. În temeiul acestei notificări, EUROCONTROL are obligația legală de a declara, în termen de 15 zile, sumele deținute sau datorate statului român și de a le indisponibiliza temporar, fiindu-i interzisă efectuarea de plăți către altă persoană decât solicitantul popririi, până la soluționarea litigiului.

Precizăm că ROMATSA nu este și nu a fost parte în această procedură sau în litigiul care a generat-o, aceasta fiind îndreptată exclusiv împotriva statului român. Notificarea primită reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care privește statul, nu regia, ale cărei venituri sunt însă afectate. Este a treia situație de acest tip cu care se confruntă ROMATSA prin intermediul mecanismului de colectare administrat de EUROCONTROL, după precedentele înregistrate în cauza Micula, în anii 2015 și 2019.

În acest context, ROMATSA a demarat de îndată toate măsurile necesare pentru protejarea intereselor instituției și pentru clarificarea implicațiilor juridice și operaționale ale acestei notificări. A fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituția în precedentele menționate, în vederea analizării opțiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilității suspendării executării măsurii dispuse.

De asemenea, ROMATSA a informat de urgență Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Finanțelor, cu care se află în contact permanent pentru coordonarea demersurilor instituționale, iar în perioada următoare este programată o reuniune tehnică cu reprezentanții EUROCONTROL – Central Route Charges Office (CRCO).

În prezent sunt analizate toate consecințele juridice și financiare ale acestei situații, împreună cu autoritățile competente și cu asistența juridică de specialitate. În acest moment, serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA se desfășoară în condiții normale, fără niciun impact asupra siguranței, continuității sau calității serviciilor de trafic aerian. ROMATSA va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația va înregistra evoluții relevante", a transmis ROMATSA într-un comunicat.