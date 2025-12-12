Antena Meniu Search
Video Moment emoționant la Buenos Aires: Shakira a cântat alături de fiii ei, Milan și Sasha

Moment impresionant şi neaşteptat la unul dintre concertele Shakirei din Buenos Aires. Artista a cântat pe scenă alături de băieţii ei Milan şi Sasha.

de Redactia Observator

la 12.12.2025 , 08:47

În timpul piesei care simbolizează marele "înainte și după" din viața ei alături de Gerard Piqué, Milan și Sasha au urcat pe scenă.

În faţa unui stadion plin, baieţii vedetei au păşit în lumina reflectoarelor, ambii în costume albastre pastel, perfect asortate.

Shakira a dedicat un moment pentru a-i aduce un omagiu unui prieten drag și uneia dintre cele mai iubite legende muzicale ale Americii Latine: Gustavo Cerati. Buenos Aires este orașul în care Cerati a murit pe 4 septembrie 2014, după mai bine de patru ani de comă provocată de un accident vascular cerebral suferit la Caracas. Avea 55 de ani. Aici poți găsi omagiul Shakirei în spaniolă.

Biletele la concert au fost vândute integral.

