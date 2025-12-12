Moment impresionant şi neaşteptat la unul dintre concertele Shakirei din Buenos Aires. Artista a cântat pe scenă alături de băieţii ei Milan şi Sasha.

În timpul piesei care simbolizează marele "înainte și după" din viața ei alături de Gerard Piqué, Milan și Sasha au urcat pe scenă.

În faţa unui stadion plin, baieţii vedetei au păşit în lumina reflectoarelor, ambii în costume albastre pastel, perfect asortate.

Shakira a dedicat un moment pentru a-i aduce un omagiu unui prieten drag și uneia dintre cele mai iubite legende muzicale ale Americii Latine: Gustavo Cerati. Buenos Aires este orașul în care Cerati a murit pe 4 septembrie 2014, după mai bine de patru ani de comă provocată de un accident vascular cerebral suferit la Caracas. Avea 55 de ani. Aici poți găsi omagiul Shakirei în spaniolă.

Articolul continuă după reclamă

Biletele la concert au fost vândute integral.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰