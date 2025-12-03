Artanu, condus vineri pe ultimul drum. Un concert-omagiu va avea loc pe 17 decembrie

Adrian Pleşca "Artan", solist şi cofondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan, va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2, iar prietenii şi admiratorii îi vor putea aduce un ultim omagiu joi, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan. În memoria sa, un concert-tribut va avea loc pe 17 decembrie, celebrând moştenirea artistică a celui supranumit "Everestul Rock-ului Românesc".

Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15.00, la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan (în parcul Alexandru Ioan Cuza), a anunţat familia, potrivit News.ro.

Adrian Pleşca a murit la Spitalul Pantelimon, după ce ar fi suferit un AVC.

Artanu a fost probabil cea mai emblematică reprezentare a solistului vocal post-revoluţionar, un amestec de carismă, talent, umor şi farmec personal, un prototip autohton al anti-eroului care a reuşit să se impună afectiv şi să rămână ancorat în conştiinţa colectivă a publicului autohton.

Artanu s-a născut la 31 martie 1961 în Bucureşti. A absolvit Universitatea Politehnica din Bucureşti (Facultatea de Metalurgie, 1981-1989). A studiat vioara de copil, la fel pianul şi contrabasul, fiind încurajat de tatăl său, profesor de muzică. A fost cofondator al trupelor Timpuri Noi (1982) şi Partizan (2001).

Un concert-tribut "Adio, Everest al Rock-ului Românesc!", cu amintiri, colaje, eterna voce de granit şi Invitaţi & Complici Muzicali Partizan, va avea loc în 17 decembrie, în Quantic. Cu această ocazie va fi lansat vinilul unui album clasic "Am cu ce".

