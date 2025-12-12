Statele Unite trec la următorul nivel în ceea ce priveşte sancţiunile aplicate Venezuelei. Vizaţi de restricţii sunt acum şi trei dintre nepoţii preşedintelui Maduro. Aceştia nu mai au voie să deţină active sau proprietăţi în Statele Unite. Sancţiunile sunt menite să împiedice companiile şi cetăţenii americani să mai facă afaceri cu ei.

Statele Unite și-au extins campania împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro, impunând noi sancțiuni asupra membrilor familiei sale și asupra rețelei petroliere a țării, în timp ce demarează procedurile pentru confiscarea a aproape 80 de milioane de dolari în țiței de pe un petrolier interceptat în apele internaționale din apropierea Venezuelei, scrie The New York Times.

Departamentul Trezoreriei a introdus sancțiuni împotriva a trei nepoți ai soției lui Maduro și a șase companii de shipping acuzate că au facilitat exporturi ilegale de petrol venezuelean prin operațiuni ascunse cu petroliere. Oficialii au declarat că Venezuela s-a bazat pe transferuri directe între nave și intermediari pentru a ocoli sancțiunile existente, permițând regimului să continue să obțină venituri din vânzarea petrolului. Washingtonul susține că noile restricții vor izola și mai mult guvernul Maduro și vor afecta principala sursă economică a regimului.

Forțele americane au urcat la bordul petrolierului Skipper în apele internaționale și au preluat controlul asupra unei nave sancționate anterior pentru transport de petrol iranian ilegal. Administrația a obținut aprobarea legală pentru confiscarea navei și încearcă acum autorizarea preluării încărcăturii. Skipper transporta aproape două milioane de barili de țiței, în valoare de aproximativ 78 de milioane de dolari, iar oficialii au precizat că echipajul era format în mare parte din cetățeni ruși. Nava ar fi încercat să își ascundă activitatea, inclusiv printr-un transfer direct între nave lângă Curaçao cu câteva zile înainte de interceptare.

Oficialii americani au descris confiscarea ca parte a unui efort mai amplu de a contracara ceea ce numesc o „flotă fantomă” de petroliere folosită de Venezuela și Iran pentru a evita sancțiunile și a finanța activități ilicite. Washingtonul a avertizat că ar putea intercepta și alte transporturi de petrol venezuelean pe măsură ce intensifică aplicarea sancțiunilor. Analiștii spun că măsura indică o abordare mai agresivă menită să limiteze rețelele financiare ale lui Maduro și să exercite presiune directă asupra regimului.

Sancțiunile au vizat și șase companii maritime, blocate acum din a participa la comerțul internațional. Oficialii spun că firmele operează nave care transportă țiței venezuelean, însă nu este clar dacă SUA intenționează confiscarea acestora.

