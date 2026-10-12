4 grupuri politice proeuropene resping reducerile bugetare propuse de Irlanda: "Pun în pericol finanțarea UE"

Cele patru grupuri politice proeuropene din Parlamentul European, Partidului Popular European, Socialiștilor Europeni, Renew Europe și Verzii anunţă că se opun propunerii înaintate de Irlanda privind viitorul buget al Uniunii Europene. Prevede prea puțini bani atât pentru noile priorități, precum apărarea și securitatea, cât și pentru cele tradiționale, precum agricultura și dezvoltarea regională, spun ele. Declarația comună a grupurilor a fost publicată şi de eurodeputatul Siegfried Mureșan.

Anunțul vine chiar înainte de summitul Consiliului European, care va avea loc pe 15 și 16 octombrie, adică joi și vineri, la Bruxelles. La reuniune, liderii celor 27 de state membre ale UE, inclusiv România, vor discuta despre viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034.

Șefii de stat și de guvern, reuniţi sub conducerea președintelui Consiliului European, António Costa, vor încerca să apropie pozițiile țărilor membre în privința sumelor alocate agriculturii, dezvoltării regionale, apărării și competitivității.

Șase state cer economii de sute de miliarde de euro

La baza discuțiilor va sta propunerea Irlandei, care deține în prezent Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Propunerea prevede reducerea cu aproximativ 141 de miliarde de euro a bugetului prezentat de Comisia Europeană.

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Amintim că, la finalul lunii septembrie, șase state membre, Germania, Olanda, Austria, Suedia, Finlanda și Danemarca, au cerut o reducere majoră, cu sute de miliarde de euro, a bugetului propus de Comisia Europeană. Cele şase ţări consideră că suma este prea mare și cer limitarea cheltuielilor, inclusiv în domenii tradiționale precum agricultura.

Sâmbăta trecută, Irlanda a prezentat o propunere de compromis care prevede reducerea cu aproximativ 8% a bugetului propus de Comisie, dar nu atât de mult pe cât solicită "țările frugale", aşa cum au fost ele denumite de presă.

Acum, patru dintre cele mai importante grupuri politice din Parlamentul European, adică PPE, S&D, Renew și Verzii, au transmis că ele consideră reducerile prea mari și că UE riscă să nu-și poată finanța prioritățile.

Acordul asupra bugetului are nevoie de unanimitatea celor 27 de state membre și de aprobarea Parlamentului European.

Declaraţia grupurilor proeuropene din Parlamentul European: Pune în pericol finanțarea Uniunii

"Noi, cele patru grupuri proeuropene din Parlamentul European - PPE, S&D, Renew și Verzii -, care formăm împreună majoritatea Parlamentului, respingem, printr-o declarație transmisă astăzi, propunerea pentru viitorul buget al Uniunii Europene înaintată de Președinția irlandeză a Consiliului UE.

Această propunere nu poate constitui baza pentru obținerea acordului Parlamentului European privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Proiectul de buget prezentat de Comisia Europeană era pe jumătate plin, pe jumătate gol. Propunerea Președinției irlandeze este complet goală.

Comisia Europeană a identificat în mod corect securitatea, apărarea și competitivitatea drept noi priorități. Propunerea sa nu reușește însă să finanțeze suficient prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea.

Propunerea Președinției irlandeze reduce fondurile pentru noile priorități, lăsând Uniunea Europeană nepregătită să răspundă noilor provocări, și taie din investițiile atât de necesare pentru creșterea competitivității. În același timp, lasă fermierii și regiunile subfinanțate.

Poziția oficială a Parlamentului European, care susține un buget în conformitate cu angajamentele politice asumate de Consiliu, Comisie și Parlament, este ignorată complet.

Pachetul de negociere al Președinției irlandeze lasă Uniunea și fără capacitatea de a reacționa în cazul unor evoluții neprevăzute. Flexibilitatea propusă de Comisie în proiectul de buget și apărată de Parlamentul European este redusă și mai mult de Președinția irlandeză.

În ceea ce privește finanțarea Uniunii, Președinția irlandeză se bazează exclusiv pe resursele proprii propuse de Comisie, care, în mod evident, nu au obținut susținerea unanimă a statelor membre. Ca atare, pune în pericol finanțarea Uniunii prin ignorarea resurselor proprii propuse de Parlament", se arată în declaraţia celor 4 grupuri politice.