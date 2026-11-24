România a primit anul trecut cu 5,9 miliarde de euro mai mult de la Uniunea Europeană decât a contribuit la bugetul comunitar. Suntem pe locul al doilea în topul țărilor care au încasat mai mulți bani decât au plătit, după Polonia. La polul opus, Germania a fost țara care a dat cei mai mulți bani în plus la bugetul european: aproape 15 miliarde de euro.

Germania a rămas, de departe, cel mai mare contribuabil net la bugetul UE anul trecut, plătind cu 14,9 miliarde de euro mai mult decât a primit, arată un studiu realizat de Institutul Economic German (IW), consultat marţi de Reuters, potrivit Agerpres.

Studiul IW a arătat că, în 2025, contribuţia netă a Germaniei a fost cu 1,8 miliarde de euro mai mare decât în 2024, când s-a situat la 13,1 miliarde de euro. Această creştere s-a datorat, în principal, unei majorări a bugetului total al UE.

Pe locul al doilea s-a situat Franţa, cu o contribuţie netă de aproximativ 5,4 miliarde de euro, fiind urmată de Italia, cu 3,3 miliarde de euro. Polonia a fost cel mai mare beneficiar net, cu 6,7 miliarde de euro, urmată de România, cu 5,9 miliarde de euro, a precizat IW.

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Raportat la numărul de locuitori, Ţările de Jos au fost cel mai mare contribuabil net, cu 179 de euro pe cap de locuitor, fiind urmate îndeaproape de Germania, cu 178 de euro.

În raport cu venitul naţional brut, Germania a rămas cel mai mare contribuabil net, cu o pondere de 0,32%, fiind urmată de Ţările de Jos (0,28%) şi Suedia (0,21%).

Uniunea Europeană a intrat într-o etapă decisivă a negocierilor privind bugetul său pentru perioada 2028-2034. Parlamentul European şi-a adoptat poziţia în luna aprilie, în timp ce Consiliul European nu a ajuns încă la un consens în această privinţă.

Şefii de stat şi de guvern din UE vor participa joi şi vineri la un summit special, pentru a discuta despre bugetul blocului comunitar pentru perioada 2028-2034.