Nicușor Dan, ședință la Cotroceni cu 4 miniștri. România își pregătește poziția privind bugetul UE

Preşedintele Nicuşor Dan are vineri, de la ora 13:00, o şedinţă de lucru la Palatul Cotroceni cu mai mulţi membri ai Guvernului şi oficiali români. Discuţiile vizează Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene, în perspectiva reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că preşedintele Nicuşor Dan are vineri, de la ora 13.00, o şedinţă de lucru cu viceprim-ministrul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei.

Tema şedinţei este Cadrul Financiar Multianual, în vederea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026.