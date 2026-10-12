Premierul desemnat, Luca Niculescu, le propune partidelor un acord pe șase luni pentru îndeplinirea obiectivelor cheie, cum ar fi rectificarea bugetară, legea bugetului pe anul 2027 și măsuri de sprijin pentru persoanele din categoriile vulnerabile. El avertizează că România nu-şi mai permite prelungirea incertitudinii politice şi că e nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Totodată subliniază că nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, ci avem nevoie să și poată guverna.

Calculele politice sunt extrem de complicate în acest moment, atâta timp cât Partidul Social-Democrat exclude categoric să intre singur la guvernare.

De ce insistă PSD să guverneze tot cu PNL după ce a dat jos guvernul Bolojan

Surse politice spun că liderii social-democrați se tem că astfel partidul ar deveni vulnerabil și că ar deconta electoral toate măsurile Guvernului, dacă doar PSD ar avea miniștrii la Palatul Victoria.

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Însă, în egală măsură, Sorin Grindeanu a exclus și varianta unui Guvern tehnocrat, dar și o formulă de guvernare PSD-UDMR. Practic, singura formulă în care PSD ar accepta să intre la guvernare într-un Guvern condus de Luca Niculescu ar fi o refacere a fostei coaliții de guvernare, alături de liberali și de cei de la UDMR. Însă Ilie Bolojan și liderii Partidului Național Liberal au exclus categoric această variantă.

Ilie Bolojan a anunţat că PNL e dispus doar să acorde un vot de învestire pentru noul Guvern, însă apoi să se retragă în opoziție. Spunea liderul PNL că, în niciun caz, partidul pe care îl conduce nu va mai guverna alături de partidul lui Sorin Grindeanu. Altfel, premierul desemnat a negociat astăzi, la prânz, cu liderii USR, cu Dominic Fritz.

A vorbit și cu Dominic Fritz despre acest acord politic pentru cel puțin șase luni de zile, însă răspunsul celor de la USR a fost, de asemenea, unul categoric. USR l-a anunțat pe Luca Niculescu că nu va da un vot de învestire pentru un Guvern din care fac parte miniștri ai Partidului Social-Democrat. Însă cei de la USR au propus o altă variantă: să fie instalat la Palatul Victoria un Guvern de dreapta minoritar, condus de Luca Niculescu, în formula PNL-USR-UDMR. Evident, o astfel de formulă de guvernare ar avea nevoie de sprijin în Parlament din partea Partidului Social-Democrat.

Așadar, extrem de complicate toate calculele politice în acest moment, astfel încât Luca Niculescu să poată să strângă cele 233 de voturi minim necesare pentru a trece de testul Parlamentului. Premierul desemnat va continua negocierile astăzi și va merge în Parlament, acolo unde se va întâlni cu grupul minorităților naționale. Apoi va discuta și cu grupurile mai mici din Parlament. Mă refer aici la facțiunile suveraniste, cei de la PACE și Uniți pentru România. De asemenea, e posibil ca în următoarele zile să existe noi discuții cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.

Luca Niculescu a anunțat că și-ar dori ca joi să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

Niculescu: Am propus să ne gândim la un acord de susţinere, şase luni de exemplu

Întrebat luni dimineaţă într-un interviu la Radio România Actualități cum poate fi depășit dezacordul dintre partide și ce formulă de susținere a viitorului guvern vede posibilă, premierul desemnat a propus partidelor parlamentare un acord pe șase luni pentru îndeplinirea obiectivelor esențiale.

“Noi am tot avut acorduri" au reacţionat liderii PSD la propunere, potrivit surselor Observator.

"Înţeleg diferenţele dintre partide şi neîncrederea care există între ele şi dacă ar fi existat soluţii simple am fi avut demult un guvern şi problemele pe care le avem acum nu le-am fi avut, dar aceste probleme există, în timp ce guvernul cu puteri depline nu există. Am propus să ne gândim la un acord de susţinere, şase luni de exemplu, a unor reforme prioritare şi a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România şi sper ca partidele, care evident că se gândesc la interesul României, să ajungă la o înţelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate ţara din această criză politică, economică şi socială", a spus Niculescu la Radio România Actualități (RRA).

"Nu o să intru în toate detaliile care au legătură cu negocierile, pentru că există şi un grad de confidenţialitate - nu poţi să spui totul public (...). Aţi văzut şi dumneavoastră declaraţiile partidelor. Există sprijin din partea unora dintre ele pentru a susţine acest guvern. Acum depinde încă o dată şi ce formulă va avea acest guvern, va fi unul politic, va fi unul mai curând tehnic. Preferinţa mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare şi din partea partidelor care îl votează şi care fac parte din acest guvern. Până la urmă, politica este făcută de oamenii politici, dar opţiunile sunt pe masă, adică putem lucra, putem discuta în continuare, dar, încă o dată, timpul nu este nelimitat", a transmis Niculescu, întrebat ce formațiuni au acceptat deja să susțină guvernul pe care-l va propune.

Niculescu: România nu-și mai permite prelungirea incertitudinii politice, e nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline

Premierul desemnat a lansat către partidele politice un mesaj pentru o și mai mare disponibilitate la dialog în asumarea unei decizii. "Intrăm într-o nouă săptămână care va fi una hotărâtoare pentru soarta guvernului. Am lucrat în toate aceste zile ca să găsesc o formulă de guvernare care să ofere României stabilitatea de care are nevoie şi, pentru început, vreau să le mulţumesc partidelor pentru dialogul şi pentru deschiderea de care au dat dovadă. Toate opţiunile rămân pe masă, voi continua discuţiile şi astăzi am mai multe întâlniri cu formaţiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. Adică România nu-şi mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică, avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline şi asta nu o spun numai ca să ocupăm nişte funcţii, ci pentru că există probleme foarte concrete care afectează viaţa noastră, viaţa de zi cu zi a românilor", a declarat mai Luca Niculescu.

Niculescu: Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, ci avem nevoie să și poată guverna

El a subliniat că nu este suficient un guvern care trece de votul Parlamentului, ci unul care să poată și guverna. "Mesajul către partidele parlamentare e că avem nevoie de şi mai multă disponibilitate pentru dialog în asumarea unei decizii. Încă o dată, apreciez mult faptul că unele formaţiuni politice şi-au exprimat această disponibilitate de a susţine un guvern, fie el politic, fie tehnocrat sau această formulă mixtă, dar ce vreau să spun este că nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată şi guverna. Pentru că un guvern care primeşte votul de învestitură, dar apoi nu poate adopta măsurile necesare nu reprezintă o ieşire reală din criză", a precizat Niculescu.

Premierul desemnat a punctat că trebuie avută în vedere o înțelegere politică privind câteva obiective esențiale. "De aceea cred că e bine să ne gândim la o înţelegere politică asumată pentru câteva obiective, obiective esenţiale, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătăţirea colectării veniturilor la buget, care iar e foarte importantă, întărirea capacităţii României de apărare, pentru că avem un război la graniţe şi, evident, orice cred partidele că mai poate fi introdus în interesul României, pentru că românii au nevoie să vadă că oamenii politici sunt capabili să găsească soluţii împreună. Sigur că e vorba întotdeauna despre România, dar e vorba şi despre felul în care ne proiectăm în afară, partenerii noştri internaţionali, investitorii au nevoie de un semnal clar că România este o ţară stabilă, predictibilă, credibilă, care îşi respectă angajamentele. Continui demersurile pentru formarea unui guvern, dar timpul nu este nelimitat", a adăugat Niculescu.

Totodată, el a reiterat că joi intenționează ferm să depună programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. "Joi am intenţia fermă de a depune programul de guvernare şi lista cabinetului de miniştri. Pentru aceasta, trebuie să ajungem la un acord în aşa fel încât să avem, cum ziceam, un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să şi poată guverna după aceea", a subliniat Niculescu.

Premierul desemnat continuă consultările pentru formarea viitorului Guvern

Luca Niculescu are programate azi noi consultări cu reprezentanții partidelor pentru formarea viitorului Guvern. Se va întâlni la ora 12:00 cu liderii USR, la ora 14:00 cu reprezentanții Grupului parlamentar al minorităților naționale, la ora 16:00 cu liderii Grupului PACE - Întâi România, iar la ora 17:00 cu cei ai Grupului parlamentar Uniți pentru România. Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu liderii PSD, PNL și UDMR.