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Zelenski confirmă: Rusia a folosit o rachetă nord-coreană în ultimul atac asupra Ucrainei

- Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 30.07.2026, 21:33 | Modificat la 30.07.2026, 21:37

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că analizele preliminare confirmă că racheta lansată de armata rusă care a ucis o familie într-un bombardament în centrul Ucrainei este o rachetă nord-coreeană, relatează AFP.

"La Raduşne (în apropiere de Krivoi Rog), ruşii au folosit pentru prima dată după mult timp o rachetă din Coreea de Nord", a spus Zelenski, vorbind în mesajul său către populaţie pe care-l transmite în fiecare seară de când a început războiul cu Rusia în februarie 2022.

El a adăugat că vor fi efectuate investigaţii suplimentare pentru a confirma originea şi tipul rachetei, dar a acuzat "gunoaiele moscovite" şi "regimul dement din Coreea de Nord" că ucide "copii ucraineni".

Zelenski a declarat joi mai devreme că Rusia a folosit împotriva Ucrainei în atacul aerian masiv din timpul nopţii peste 70 de rachete şi circa 280 de drone, atac soldat cu nouă decese, şi le-a reproşat susţinătorilor ţării sale în războiul cu Rusia că întârzie furnizarea de noi rachete interceptoare, în special rachete Patriot, de care Ucraina are nevoie pentru a doborî rachetele ruseşti.

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Ultima dată când Rusia a folosit rachete nord-coreene în atacurile asupra Ucrainei a fost în august 2025, conform analizelor armatei ucrainene. Dacă se confirmă definitiv utilizarea acum din nou a unor astfel de proiectile înseamnă că Moscova s-ar putea să fi primit noi rachete din partea Phenianului.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune. În virtutea acestor relaţii privilegiate, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze şi de asemenea echipamente militare precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23/24 şi sisteme antitanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina. Mai mult, circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene.

Redactia Observator
Redactia Observator
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