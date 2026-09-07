Cutremur în Europa după victoria AfD. Liderii extremei drepte jubilează, Franța și Polonia sunt îngrijorate

Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a câştigat alegerile de duminică din landul Saxonia-Anhalt, din estul Germaniei, şi, deşi nu a obţinut mult-râvnita majoritate absolută necesară pentru a guverna singur pentru prima dată într-un land german, a înregistrat un rezultat-record care zguduie peisajul politic al ţării europene.

Cu toate voturile numărate, AfD a obţinut 43,8% din voturi, adică cu trei locuri mai puţine decât majoritatea absolută.

Sărbătoare, după triumful AfD

Un Ulrich Siegmund euforic, candidatul AfD la funcţia de prim-ministru, a declarat la sărbătoarea electorală a partidului că "aceasta este o noapte istorică".

Articolul continuă după reclamă

"Am scris istorie. Este un semnal pentru întreaga Germanie. Este un impuls care traversează întreaga ţară. Desigur, avem un mandat de a guverna. Vom întinde o mână celor care ar dori să colaboreze cu noi pentru a rezolva problemele care au apărut în această ţară", a declarat el.

Copreşedinta partidului, Alice Weidel, a spus cu un zâmbet larg că, "cu Uli Siegmund, îl avem pe prim-ministrul Germaniei".

"Ne vom asuma responsabilitatea de a guverna aici, în Saxonia-Anhalt, dar şi la nivel federal", cel târziu după alegerile generale din 2029, a adăugat celălalt copreşedinte, Tino Chrupalla.

AfD a câştigat alegerile din 2024 în landul Turingia (est), dar nu a ajuns la putere din cauza "cordonului sanitar" creat de alte partide, care refuză să guverneze alături de extrema dreaptă.

Bucuria conducerii AfD nu este surprinzătoare, având în vedere că, la alegerile federale din 2025, AfD a devenit a doua forţă la nivel naţional şi este în prezent lider în sondajele naţionale.

Candidatul Uniunii Creştin Democrate (CDU) din Saxonia-Anhalt, Sven Schulze, şi-a exprimat dezamăgirea faţă de rezultat, care s-a redus la jumătate faţă de scorul înregistrat în 2021, şi a recunoscut că partidul său a suferit "o lovitură grea". CDU a obţinut la acest scrutin 17,2% din voturi.

"Câştigătorul alegerilor, AfD, este acum cea mai puternică forţă politică din parlamentul regional din Saxonia-Anhalt", a recunoscut el şi a susţinut că conducerea partidului din land, "dar şi dincolo de acesta, trebuie acum să se confrunte" cu rezultatul.

Cutremur la Berlin

Liderul grupului parlamentar al Uniunii din Bundestag (camera inferioară a parlamentului german - n.r.), Thorsten Frei, a considerat victoria clară a AfD "un punct de cotitură pentru ţara noastră".

"Niciodată nu am mai experimentat o situaţie în care un partid clasificat drept 'extremist de dreapta confirmat' de către Oficiul Regional pentru Protecţia Constituţiei să fi obţinut o majoritate", a subliniat el.

Coliderul Partidului Social Democrat (SPD), care a obţinut 9,3% din voturi, Lars Klingbeil, a remarcat că rezultatul "este, de asemenea, un motiv de reflecţie asupra politicilor pe care le urmărim aici, la Berlin, asupra cursului reformist al guvernului federal" de coaliţie dintre conservatori şi social-democraţi.

Rezultatul implică faptul că ar exista o majoritate dincolo de AfD, dar victoria sa răsunătoare face improbabilă o alianţă multipartită stabilă, deoarece ar necesita participarea unui partid conservator precum CDU al cancelarului Friedrich Merz şi a unui partid cu înclinaţii marxiste precum Stânga, al cincilea partid cel mai votat, cu 8,6%.

Secretarul general al CDU, Franziska Hoppermann, a reiterat că este imposibil să purtăm "discuţii serioase cu un partid care are o problemă gravă cu antisemitismul, doreşte un model de societate complet diferit de al nostru şi ne acuză pe noi că facem politică fascistă".

Liderul grupului parlamentar Stânga din Camera Inferioară, Heidi Reichinnek, a declarat că Uniunea trebuie acum să decidă "de ce parte a istoriei se află".

Verzii au obţinut 8,9%, iar liberalii din FDP, care a făcut parte din guvernul regional de coaliţie al lui Schulze alături de SPD, nu au reuşit să intre în parlament, în timp ce Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW), de stânga, a reuşit să intre în legislativul regional la limită, obţinând 5,3%.

Dependenţi de populiştii de stânga

Odată cu intrarea BSW în parlamentul regional, AfD s-a îndepărtat de majoritatea absolută de 42 de mandate. Cu toate acestea, CDU, Stânga, Verzii şi SPD nu au nici ele majoritatea absolută, ceea ce face ca populiştii de stânga să fie o potenţială forţă decisivă în parlamentul regional.

Poziţia susţinută de acest partid, care nu sprijină "cordonul sanitar" impus AfD de celelalte partide, a fost reiterată duminică de copreşedinta BSW, Amira-Mohamed Ali, şi constă în alegerea unui guvern suprapartinic, format din experţi, care guvernează cu majorităţi schimbătoare şi în dialog cu toate partidele.

Pentru BSW, a-i permite lui Siegmund să guverneze în minoritate şi a sprijini punctual AfD reprezintă, de asemenea, o opţiune.

Dar mai este posibil şi un alt scenariu: Siegmund ar putea fi ales prim-ministru într-un al treilea tur de scrutin parlamentar, în care ar avea nevoie doar de o majoritate simplă, ceea ce este posibil dacă celelalte partide nu reuşesc să ajungă la un acord.

Primele reacţii: Franţa şi Polonia, îngrijorate

Mai mulţi miniştri din guvernul Franţei şi-au exprimat luni îngrijorarea cu privire la impactul victoriei AfD, relatează Reuters.

"Acest lucru transmite în mod clar un semnal foarte, foarte îngrijorător", a declarat ministrul de finanţe francez, Roland Lescure, la postul de radiou RTL. "Acest lucru arată că ne confruntăm cu o provocare majoră în faţa unui val populist care se răspândeşte astăzi în întreaga lume şi căruia trebuie să-i rezistăm", a adăugat Lescure.

Opiniile lui Lescure au reflectat comentarii similare făcute duminică seară de ministrul afacerilor europene din Franţa, Benjamin Haddad.

"A vedea cum extrema dreaptă câştigă alegerile regionale din Germania marchează un moment foarte important pentru Europa", a scris el pe X. "Trebuie să ascultăm cu smerenie furia, temerile şi îngrijorările şi să răspundem în mod corespunzător acestor preocupări. Dar naţionalismul şi xenofobia nu vor fi niciodată răspunsul. Nu trebuie să încetăm niciodată să ne apărăm valorile democratice şi proiectul european. Nu ne putem uita istoria", a adăugat Haddad.

Ascensiunea extremei drepte este o realitate şi în Franţa, sondajele plasând-o pe Marine Le Pen drept favorită la alegerile prezidenţiale din 2027, care vor avea loc pe 18 aprilie şi 2 mai, aminteşte EFE.

La rândul său, ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a declarat luni pentru Radio Vox că victoria AfD este un semnal tulburător. "Se pare că le mai lipsesc doar câteva voturi pentru a obţine majoritatea absolută, dar acesta este într-adevăr un semn foarte îngrijorător", a declarat el, potrivit Reuters.

Partide şi lideri ultranaţionalişti din Europa au felicitat AfD

Partidul austriac de extremă dreapta FPO a declarat duminică că victoria răsunătoare a AfD în landul Saxonia-Anhalt înseamnă că "a sosit momentul patrioţilor şi al schimbării sistemice", relatează EFE.

Liderul partidului xenofob austriac, Herbert Kickl, a felicitat AfD pentru victoria obţinută în alegeri, pe care a descris-o drept o "demonstraţie democratică de forţă" care "se simte mult dincolo de Germania".

Kickl, care a fost ministrul de interne al Austriei de la sfârşitul anului 2017 până în mai 2019, a apreciat că alegătorii nu numai că au ales AfD, dar au şi "pedepsit la urne" ceea ce el a numit "partidele sistemului".

FPO a făcut parte de trei ori din guvernul federal, ultima dată până în 2019, şi face parte în prezent din mai multe guverne regionale din Austria.

În declaraţia sa, Kickl a spus că alegerile din Saxonia-Anhalt arată că "oamenii îşi iau ţara şi patria înapoi" şi a prezis că lidera extremei drepte germane, Alice Weidel, va fi într-o zi cancelar al Germaniei, adăugând că această dinamică dă un impuls şi "cotiturii patriotice din Austria".

FPO a câştigat alegerile parlamentare din Austria acum doi ani cu 29% din voturi, dar nu a reuşit să formeze un nou guvern de coaliţie cu Partidul Popular Austriac (VP).

Sondaje recente creditează FPO cu aproape 40% din voturi.

În Parlamentul European, FPO face parte din grupul Patrioţi pentru Europa, alături de partide precum Vox din Spania, Fidesz din Ungaria şi Adunarea Naţională a lui Marine Le Pen.

Şi liderul extremei drepte din Portugalia, Andre Ventura, a felicitat duminică AfD pentru succesul său electoral, pe care l-a numit o "victorie istorică".

"(...) germanii devin şi ei conştienţi de imigraţia ilegală şi necontrolată, de corupţie şi de suprimarea libertăţii şi identităţii noastre. Felicitări!", a scris Ventura pe platforma X.

Ventura este liderul opoziţiei din Portugalia, partidul său fiind al doilea cel mai votat la ultimele alegeri legislative, desfăşurate anul trecut. De atunci, Ventura a înregistrat câteva victorii în parlament, cum ar fi interzicerea burqa, şi a sprijinit guvernul portughez în înăsprirea politicii sale de imigraţie.

Victoria AfD a fost salutată şi de fostul premier ungar Viktor Orban, care a numit-o "o noapte uriaşă pentru Germania şi pentru Europa", potrivit unei postări pe platforma X, preluată de dpa.

"Felicitări lui Alice Weidel, lui Ulrich Siegmund şi întregului AfD pentru victoria lor zdrobitoare în Saxonia-Anhalt! Puneţi-vă centurile. Acesta este doar începutul!", a scris Orban, care a guvernat Ungaria timp de 16 ani, folosind metode pe care criticii le-au descris ca fiind din ce în ce mai autoritare. El a suferit o înfrângere grea în faţa contracandidatului conservator Peter Magyar la alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Orban a menţinut legături cu conservatori şi populişti de dreapta din întreaga lume, inclusiv cu AfD, Alice Weidel vizitându-l de mai multe ori la Budapesta în timp ce era prim-ministru.