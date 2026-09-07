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Cancelarul Merz, prima reacţie după victoria AfD: Ascensiunea lor schimbă situaţia în toată Germania

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 07.09.2026, 17:09 | Modificat la 07.09.2026, 17:19

Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat "profund şocat", luni, de victoria istorică a extremei drepte în cadrul alegerilor regionale de duminică din landul Saxonia-Anhalt, promiţând în acelaşi timp să menţină cursul reformelor sale, dar să le explice mai bine, relatează AFP.

Alternativa pentru Germania, o formaţiune antiimigranţi şi prorusă, a provocat o înfrângere zdrobitoare pentru CDU-ul lui Merz, obţinând aproape 44% din voturi faţă de 17% în regiunea estică a Saxonia-Anhalt, din fosta RDG.

Copreşedinta partidului de extremă dreapta, Alice Weidel, a declarat luni că victoria incontestabilă a formaţiunii sale în regiunea estică Saxonia-Anhalt demonstrează că şeful guvernului, cancelarul conservator Friedrich Merz, a devenit o "piedică" pentru Germania.

"Sunt hotărât să continui pe calea reformelor, fără întrerupere, dar ştiu că (...) trebuie să le explicăm mai bine", a declarat Friedrich Merz la finalul unei reuniuni a conducerii partidului său conservator, CDU, recunoscând totodată că poartă o parte din responsabilitate pentru această înfrângere şi că ascensiunea electorală a partidului AfD schimbă situaţia "în întreaga Germanie".

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Foarte nepopular, afectat de disputele din cadrul coaliţiei sale cu social-democraţii privind reformele care trebuie realizate, precum şi de mai multe gafe, el a recunoscut că poartă o parte din responsabilitatea pentru această înfrângere, insistând totodată asupra "determinării" sale de a guverna.

"Este vorba nici mai mult, nici mai puţin de viitorul ţării noastre", a spus Merz, înainte de a reaminti că a fost "ales pentru patru ani" începând din 2025, părând astfel să excludă orice demisie.

În ceea ce priveşte victoria partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) în Saxonia-Anhalt (est), el a considerat că aceasta trebuie acceptată "în spiritul democraţiei", dar a promis să apere legea fundamentală, în condiţiile în care AfD este acuzat în mod regulat de tendinţe autoritare, rasism şi legături cu mişcarea neonazistă.

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"Ştim că Germania, ca urmare a istoriei sale, are o responsabilitate deosebită. Vom apăra întotdeauna ordinea noastră politică şi ancorarea noastră solidă în Europa", a promis Merz. "A renunţa nu este o opţiune", a adăugat el.

Cancelarul a recunoscut însă că ascensiunea electorală a AfD schimbă situaţia "în toată Germania".

Cancelarul a reamintit, de asemenea, că pe 20 septembrie sunt programate alte două alegeri regionale, în Mecklenburg-Pomerania Occidentală (nord), unde AfD se află în frunte conform sondajelor, şi la Berlin, unde CDU, extrema stângă şi extrema dreaptă se află la egalitate.

În ceea ce priveşte Saxonia-Anhalt, liderul conservator învins duminică, Sven Schulze, a recunoscut că Alternativa pentru Germania dispune de un "mandat de guvernare", chiar dacă îi lipsesc trei deputaţi pentru a atinge majoritatea absolută.

Mihai Iorga
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