AUR invită PSD să se alăture demersului de suspendare din funcţie a preşedintelui: "Nu are rost fără PSD"

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat, luni, despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, că semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare, dar nu cred că are rost să declanşeze acest demers până când PSD nu se va alătura.

"Demersul continuă în sensul în care semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare pentru a declanşa demersul, dar nu credem că are rost să declanşăm acest demers până în momentul în care principalul partid de la guvernare PSD nu se va alătura demersului ca să aibă sorţi de izbândă", a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, într-o conferinţă de presă.

AUR admite că nu are semnături de la parlamentari din coaliţia de guvernare

El a arătat că a văzut că PSD-ul este destul de critic faţă de unele atitudini ale puterii politice din ultima vreme. "Atunci, îi aşteptăm să se alăture demersurilor care vizează atât moţiunile simple, cele de cenzură, dar şi suspendarea preşedintelui, pentru că altfel n-ar avea niciun sens. Am putea să forţăm să avem 155 de semnături, nu e o problemă, dar ce am face cu ele în Parlament?", a mai spus Peiu.

Senatorul AUR a admis că formaţiunea nu are semnături de la parlamentari din coaliţia de guvernare. "Sigur, sunt persoane nemulţumite, e ca în cazul moţiunilor. Vorbeşti cu ei pe culoar, sunt nemulţumiţi, ei spun, dom'le, ne face rău, primarii noştri se plâng, şi aşa mai departe, dar la vot, oamenii până acum au fost disciplinaţi. Eu nu ştiu ce or să voteze în cazul ăsta. D-aia spun că singura modalitate de a avea şanse acest demers este ca să vină alături PSD-ul, care e un partid mare cu voturi multe", a subliniat liderul senatorilor AUR.

