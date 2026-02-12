AUR: "Populația a obosit de atâta 'reformă' haotică. S-a ajuns la limita de jos"

AUR anunţă, într-un comunicat, că mii de români au ieşit în stradă, joi, în peste 500 locații din țară pentru a protesta împotriva taxelor și impozitelor locale majorate de Guvernul Bolojan, dar și față de noul pachet de măsuri fiscale pregătit de Executiv.

Conform comunicatului, nemulțumirea oamenilor "a cuprins atât Bucureștiul, unde au fost proteste în fața Tribunalului București și în Piața Victoriei, cât și orașe precum Constanța, Curtea de Argeș, Drobeta Turnu Severin, Motru, dar și locații din străinătate".

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a declarat în fața Tribunalului București că mesajul românilor este unul clar: "austeritatea nu înseamnă jefuirea oamenilor de banii lor".

"Nu suntem doar noi aici, sunt sute de localități în România în care românii spun acestei guvernări că așa nu se mai poate. Poporul vrea o reașezare a puterii politice. Guvernarea de astăzi nu are nicio treabă cu ceea ce dorește România. Au mărit taxele ilegal. Astăzi am avut proces și noi de asta am venit aici, în fața Tribunalului din Municipiul București, împotriva taxelor majorate. Guvernul Bolojan nu mai trebuie să fie furios pe propriul său popor, pe care trebuie să îl conducă spre mai bine, nu să îl jefuiască la propriu de bani", a declarat Mihai Enache, conform comunicatului.

Articolul continuă după reclamă

La rândul său, liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că gradul de suportabilitate al românilor a fost depășit.

"Populația a obosit de atâta reformă, între ghilimele, atâta reformă haotică, că nu e reformă. Și gradul de suportabilitate al populației este extrem de important, iar guvernanții ar trebui să țină cont de acest lucru. S-a ajuns la limita de jos", a spus senatorul AUR.

Argeş

Zeci de persoane au participat joi, în municipiul Piteşti, la un protest organizat la chemarea Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR).

Coloana de manifestanţi a parcurs mai multe străzi din zona centrală a municipiului, oprindu-se în Piaţa Vasila Milea, în faţa sediului Instituţiei Prefectului Argeş. Oamenii au scandat "Călin Georgescu preşedinte", dar şi lozinci împotriva Guvernului Bolojan şi a partidelor din coaliţia de guvernare.

O delegaţie a protestatarilor a solicitat să discute cu reprezentanţii Instituţiei Prefectului Argeş.

Un protest similar a avut loc şi în municipiul Curtea de Argeş.

Participanţii s-au strâns în faţa sediului Primăriei Curtea de Argeş, cerând demisia conducerii administraţiei locale şi a conducerii societăţii Aquaterm, în contextul crizei apei potabile din zonă.

Bistriţa-Năsăud

Aproximativ 100 de persoane s-au adunat joi, la ora 12:00, în faţa Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud, la chemarea partidului AUR, pentru a protesta faţă de majorarea taxelor şi impozitelor locale.

Protestul nu a fost unul autorizat, spre deosebire de cel organizat de filiala AUR în data de 27 ianuarie, în faţa Primăriei Bistriţa.

La manifestaţia de joi au venit în special persoane în vârstă, care s-au plâns de veniturile reduse, care spun că nu le ajung pentru a face faţă scumpirilor la alimente şi servicii şi la majorarea taxelor locale.

În mijlocul protestatarilor s-a aflat liderul AUR Bistriţa-Năsăud, deputatul Tiberiu Boşutar, care a ţinut să precizeze că, deşi protestul a fost iniţiat de partidul său, cei mai mulţi dintre cei care au răspuns pozitiv nu sunt membri de partid.

"Este un protest al bistriţenilor. Nouă din zece bistriţeni care sunt prezenţi la acest protest sunt oameni pe care nu i-am văzut niciodată, au venit aici să îşi spună suferinţa. Este un protest, un strigăt de durere, un protest firesc ţinând cont de câtă nedreptate este în ţara asta. Au venit pensionari cu lacrimi în ochi să spună că, după 35 de ani de muncă, au o pensie de 1.200 de lei. Acesta este protestul. Trebuie să avem puterea, atât politicienii, cât şi presa, să nu mai punem amprenta politică pe manifestaţia oamenilor, pentru că de-aia se tem oamenii să iasă din casă, să nu fie interpretaţi, afiliaţi anumitor partide. Suntem fără niciun însemn politic", a declarat Boşutar.

Întrebat dacă a solicitat o întrevedere cu cei din conducerea Prefecturii, pentru a discuta nemulţumirile manifestanţilor, deputatul AUR de Bistriţa-Năsăud a spus că nu a făcut acest lucru.

Protestatarii au ocupat scările şi parcarea din faţa Prefecturii, ţinând în mâini steaguri tricolore şi pancarte cu mesaje legate de majorarea taxelor, anularea facilităţilor fiscale pentru persoanele cu dizabilităţi şi creşterea TVA.

Unii protestatari au purtat măşti cu chipurile preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan.

Manifestaţia s-a încheiat după aproximativ o oră, fără incidente.

Botoşani

Zeci de persoane au participat, joi, la un protest în faţa sediului Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Botoşani faţă de nivelul ridicat al impozitelor şi taxelor impuse de administraţia locală pentru anul 2026.

Acţiunea a fost organizată de reprezentanţii filialei din Botoşani a Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) şi s-a desfăşurat în prezenţa senatorului AUR Cătălin Silegeanu.

De altfel, parlamentarul AUR a acuzat lipsa de mobilizare a populaţiei nemulţumite de creşterea obligaţiilor la bugetul local.

"Pe reţelele de socializare foarte mulţi oameni vorbesc, discută, însă când este vorba de ieşit pentru a protesta, uitaţi-vă şi dumneavoastră cât de puţini sunt. Am uitat să fim uniţi", a afirmat Silegeanu.

Alte câteva zeci de persoane au protestat, simultan, în faţa Primăriei municipiului Botoşani.

De asemenea, aproximativ 50 de oameni au organizat o acţiune similară în municipiul Dorohoi.

Brăila

Peste 300 de persoane s-au adunat joi, la ora 12:00, în faţa Instituţiei Prefectului Brăila, la iniţiativa AUR, pentru a protesta împotriva majorării taxelor şi impozitelor.

Liderul AUR Brăila, deputatul Florin Cîrligea, a declarat că protestul reflectă nemulţumirea oamenilor faţă de situaţia economică actuală.

"Oamenii sunt nemulţumiţi şi au ieşit în stradă să îşi exprime nemulţumirea. Dacă nu se iau măsuri pentru sprijinirea mediului economic, situaţia se va agrava. Degradarea mediului economic duce la reducerea numărului de salariaţi şi la scăderea veniturilor, generând un efect în lanţ, o cascadă. Noi, cei de la AUR, încercăm în Parlament să oprim aceste măsuri, însă iniţiativele noastre nu sunt susţinute", a afirmat Florin Cîrligea.

Participanţii au mers apoi în marş către sediul Primăriei Brăila, unde au protestat împotriva majorării taxelor şi impozitelor locale, pe drum scandând "Jos Guvernul", "Turul doi înapoi", "Georgescu preşedinte" şi "Alegeri anticipate".

Protestatarii au purtat steaguri tricolore şi pancarte cu mesaje precum "Stop noilor taxe!", "Românii spun ajunge!", "Taxe abuzive! Respect zero", "Cerem dreptate, nu favoruri", "Românii spun ajunge!!".

Braşov

Câteva zeci de persoane, care au răspuns mesajelor de mobilizare transmise de liderii AUR pe reţelele de socializare, au protestat, joi, în faţa Primăriei Braşov.

Protestatarii au scandat "Hoţii" şi "Ieşiţi din casă dacă vă pasă" şi au afişat pancarte cu mesaje în care criticau creşterea taxelor şi impozitelor, dar vorbeau şi despre "fabrici închise" şi "sănătate mai scumpă".

Protestul a durat mai puţin de o oră şi a decurs fără incidente majore, finalizându-se cu câteva îmbrânceli între unii protestatari şi câţiva trecători.

La protest a participat şi liderul AUR Braşov, Dan Tănasă.

"Miliarde din banii românilor pentru o ţară străină, taxe mai mari, biruri şi nimic pentru români. Dacă şi pe tine te intersează, protestează oriunde te vei afla", a transmis, pe pagina sa de Facebook, Dan Tănasă.

Buzău

Sute de persoane, membri ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) şi simpli cetăţeni, au protestat joi în mai multe localităţi din judeţul Buzău împotriva taxelor şi impozitelor.

Mesaje de tipul "Nu suntem bancomatul vostru", "Munca noastră egal bugetul vostru" sau "România se opreşte pentru o clipă şi spune AJUNGE" puteau fi observate în Piaţa Dacia din municipiul Buzău, dar şi în alte localităţi.

"Au fost organizate proteste simultan în mai multe locuri. În municipiul Buzău s-au strâns în jur de 100 de persoane, între care în jur de 70 de simpli cetăţeni. Au mai fost proteste la Râmnicu Sărat, Nehoiu, Mărăcineni, Vadu Paşii, Topliceni", a declarat, pentru AGERPRES, liderul AUR Buzău, Cozmin Dinu.

Protestul din municipiul Buzău a durat mai bine de 30 de minute şi s-a încheiat fără incidente.

Cluj

Câteva sute de persoane au participat în total, joi, la protestele organizate de AUR în Cluj-Napoca, Dej, Turda, Câmpia Turzii şi Gherla.

Participanţii spun că au ieşit în stradă din cauza nemulţumirilor legate de măsurile fiscale recente, respective creşterea unor taxe şi impozite, presiunea mai mare asupra contribuabililor şi scumpirile resimţite în ultima perioadă.

Printre altele, protestatarii au cerut demisia Guvernului şi taxe mai mici.

"Jos Guvernul", "Vrem taxe corecte", "Pensionari batjocoriţi, au muncit, au contribuit, ce mai au ei de plătit", "Au înstrăinătat resursele României", sunt câteva dintre mesajele de pe pancartele participanţilor la proteste.

Protestatarii au anunţat că vor continua demersurile civice dacă solicitările lor nu vor fi luate în considerare de autorităţi.

Dâmboviţa

Peste 100 de persoane au protestat, joi, în Târgovişte, la manifestarea anunţată de AUR, au strigat lozinci, precum "Jos Guvernul", "Mafia", Călin Georgescu este preşedinte", au avut steguleţe şi pancarte, au mărşăluit prin centrul municipiului şi au blocat o stradă, pentru câteva zeci de minute, trecând dus întors pe o trecere de pietoni.

Protestatarii au ieşit iniţial în faţa sediului AUR Dâmboviţa, apoi au mers la sediul Prefecturii, la clădirea de Taxe şi impozite a Primăriei Târgovişte şi în faţa primăriei.

"Uniţi cu toţi, să scăpăm de hoţi!", "Jos Guvernul", "Mafia", "Să plece hoţii, să vină patrioţii", "Nu taxe mărite!" "Călin Georgescu este preşedinte", au strigat protestatarii. Unii dintre ei se plângeau şi de pensiile mici şi de traiul greu pe care îl au. Oamenii au fluturat steguleţe tricolore, au purtat pancarte, s-au filmat şi au transmis live pe reţelele sociale de la protest.

"La ora 12.00, într-al doisprezecelea ceas sperăm ca românii să se ridice şi să nu mai accepte jumătăţile de măsură care sunt servite de guvernare ori, din păcate, o dată cu croirea acestei coaliţii de de guvernare în vara anului trecut, iată, preţ de 9 luni de zile au fost servite românilor, rând pe rând, măsuri de austeritate fără precedent în ultimii 20 de ani. Iar de la începutul acestui an, după ce au avut loc diferite tăieri salariale (...) iată că de la începutul anului au fost stabilite noi şi noi biruri, sperăm ca acest protest paşnic să determine guvernarea să se întoarcă cu faţa la români. Românii plătesc preţul neştiinţei de carte şi delăsarea celor de la guvernare", a transmis preşedintele interimar al AUR Dâmboviţa, deputatul Valeriu Munteanu.

Gorj

Câteva zeci de persoane au protestat, joi, în faţa sediului Direcţiei de Impozite şi Taxe Târgu Jiu, fiind nemulţumite de creşterea dărilor locale, dar şi de nivelul de trai.

Protestatarii au afişat bannere şi pancarte cu mesaje precum "Ai buzunarele goale? Dă un claxon tare!", "Alocaţii mici=Copii puţini=Ţară pustie", "Transparenţă: vedem clar prin buzunarele goale" şi au purtat măşti cu chipul lui Tudor Vladimirescu.

"În toată ţara sunt astfel de acţiuni, atât reprezentanţi AUR, cât şi reprezentanţi ai sindicatelor, cât şi oameni din societatea civilă au ieşit să-şi apere dreptul la o viaţă normală, o viaţă liniştită, şi aici nu mă refer la linişte ca absenţa zgomotului, mă refer la linişte sufletească, la linişte care-ţi conferă bunăstare. (...) Am ales măştile pentru că am vrut să avem un simbol revoluţionar gorjean, pe care îl iubim şi îl stimăm cu toţii", a declarat senatorul AUR Gorj, Ionuţ Sandu.

Hunedoara

Câteva zeci de membri şi simpatizanţi ai AUR au luat parte, joi, la un protest organizat la Deva pentru a-şi arăta nemulţumirea faţă de taxele şi impozitele actuale.

Manifestaţia a debutat cu un flashmob organizat într-un sens giratoriu din apropierea gării din Deva, acţiunea finalizându-se după ce o echipă de jandarmi s-a deplasat la faţa locului şi le-a explicat protestatarilor că aceasta nu este autorizată în acel loc.

Protestul AUR a continuat apoi în faţa sediului Prefecturii Hunedoara, unde participanţii au strigat lozinci împotriva guvernului.

"Am făcut apel la societatea civilă pentru a lua atitudine faţă de batjocura guvernamentală care s-a abătut asupra populaţiei, asupra tuturor categoriilor sociale. (...) E momentul să fim uniţi, mai responsabili, pentru că viitorul nostru depinde de curajul, de atitudinea şi implicarea fiecăruia- Nu suntem aici pentru partide politice, pentru politicieni. Suntem pentru o Românie demnă, democratică, şi întoarcerea la valorile cu care am crescut şi care au fost alterate", a declarat preşedintele filialei judeţene AUR Hunedoara, deputatul Tiberiu Claudiu Barstan.

Iaşi

Aproximativ 100 de persoane s-au adunat joi, la ora 12:00, în faţa Palatului Roznovanu, unde funcţionează Primăria Iaşi, pentru a protesta, la îndemnul AUR, faţă de majorarea taxelor şi impozitelor locale.

Printre protestatari s-au aflat vârstnici şi persoane nemulţumite de faptul că odată cu creşterea taxelor şi impozitelor au scăzut veniturile şi condiţiile de trai.

În timpul protestului s-au scandat mesaje antiguvernamentale, dar şi împotriva celor aflaţi la conducerea administraţiei publice locale.

"Nu mai suportăm mizeriile la care ne supun ei: taxe la taxe, impozite la impozite. Vedem acum că au pus impozite şi pe pădure, pe granturi, pe cuşca câinelui, în timp ce ei se îmbuibă. (...) Vedem cum profesorii sunt umiliţi. Cea mai umilită categorie socială este tagma profesorilor, a acelor Domni Trandafir. Vedem cum bunicii şi părinţii noştri nu-şi mai permit să îşi cumpere medicamente. Persoanele cu dizabilităţi - această chinuită categorie este şi ea extrem de umilită. Mediul privat se află acum în faliment din cauza acestor taxe nesimţite. Românul de rând nu trebuie să plătească pentru hoţia lor. Acest guvern nu este doar ticălos, este şi incompetent", a spus deputatul AUR Ciprian Paraschiv.

Conform declaraţiilor reprezentanţiilor Primăriei Iaşi, reprezentanţii AUR nu au solicitat autorizaţie pentru protest.

Olt

Participanţii la un protest organizat de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) Olt, joi, la Slatina, pe platoul din faţa Instituţiei Prefectului, au cerut scăderea taxelor şi au scandat mesaje antiguvernamentale.

Potrivit preşedintelui AUR Olt, deputatul de Olt Mugur Mihăescu, la protestul de la Slatina au participat aproximativ 300 de persoane "care plătesc facturi", nu doar simpatizanţi sau membri ai partidului.

Deputatul a menţionat că AUR a contestat creşterea taxelor în numeroase localităţi şi a susţinut că atunci când primari ai partidului au aprobat la finalul anului trecut creşterea impozitelor şi taxelor locale, aceştia au fost dezinformaţi de "minciuna guvernamentală".

"Am depus contestaţii la toate, inclusiv aici, în primărie. În toate localităţile unde am putut, că nu suntem prezenţi în toate. (...) Dacă juridic, într-o localitate, vor putea fi anulate şi readuse, se va crea un precedent juridic şi atunci se vor putea recontesta. Am făcut şi aici, la Slatina. Mulţumirea a fost că i s-au luat toate atribuţiile doamnei viceprimar. (...) La ora aia a fost minciuna guvernamentală, dacă nu votaţi acum, vi le facem 100% la anul. Ştiţi bine că în zonele rurale chestiunile juridice sunt mai puţin cunoscute de către oameni şi e mai uşor să îi înspăimânţi. După care le-am făcut adresă, ce să facă, şi acum oamenii îşi repun taxele la nivelul anterior", a declarat liderul AUR Olt.

Maramureş

Peste 100 de persoane au protestat, joi, la chemarea partidului AUR, faţă de majorarea taxelor şi impozitelor locale, în faţa primăriei municipiului Baia Mare.

Majoritatea protestarilor erau oameni în vârstă nemulţumiţi de creşterea taxelor locale, a scumpirii alimentelor, medicamentelor şi utilităţilor publice.

"Am venit să îmi spun oful. Taxe prea mari. Am două întrebări: credeţi că celor de la Guvern le pasă de noi? Poate să îmi răspundă cineva la întrebarea asta, eu zic că nu ! Credeţi că dacă timpul te- prins în ghearele lui pe cale paşnică, mai există scăpare din acele gheare? Eu zic că nu !", a spus un protestatar la întrebările presei.

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş (PSD) a răspuns celor care l-au întrebat de majorarea taxelor că administraţia locală aplică legea în privinţa majorării taxelor. "Înţeleg situaţia şi nemulţumirea dumneavoastră, însă administraţia locală trebuie să respecte legea" a răspuns primarul Doru Dăncuş unei întrebări adresate de nemulţumiţi. Pe tot parcursul manifestării, edilul a dialogat cu oamenii nemulţumiţi şi a încercat să ofere răspunsuri.

Deputatul AUR Daniel Ciornei care a venit la protest ţinând o capră în lesă peste corpul căruia a fost prins un material textil de culoare roşie cu însemnul PSD şi-a clarificat gestul ca fiind unul de revoltă la modul cum acest partid tratează populaţia ţării. "A fost un protest simbol, iar capra cu pancarta PSD-ului e realitatea pe care o vedem la PSD (...) N-au reuşit să-şi bage candidatul în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Marcel Ciolacu, şi pur şi simplu au dat foc la ţară ducând la anularea alegerilor prezidenţiale. Ei n-au venit cu un motiv să explice românilor de ce au anulat alegerile (...) PSD se comportă în aşa fel încât acceptă orice de la Guvernul Bolojan", a declarat presei Daniel Ciornei.

Printre protestatari s-a aflat şi senatorul AUR Costache Chertif.

Pe durata protestului s-au strigat sloganele "Hoţii, hoţii !" " Călin Georgescu, preşedinte" , "Să plece hoţii, să vină patrioţii" şi "Jos Guvernul ! "

Vaslui

Aproximativ 200 de membri simpatizanţi AUR au protestat, joi, faţă de măsura creşterii taxelor şi impozitelor locale.

Protestatarii în frunte cu consilierii locali AUR au criticat faptul că municipalitatea a aplicat la nivelul municipiului Vaslui ordonanţa privind majorările de de taxe şi impozite şi au scandat "Hoţii!", "Ruşine să vă fie!" sau "PSD şi PNL - aceeaşi mizerie!".

"În cadrul Consiliului Local aţi votat cu două mâini, iresponsabil. Nu v-aţi gândit că aveţi părinţi, că aveţi bunici, că aveţi fraţi. Le-aţi luat libertatea, le-aţi luat dreptul de a trăi decent. Nu vă e ruşine? Domnule primar, domnilor viceprimari, noi, consilierii AUR nu vom ceda niciodată în Consiliul Local şi nu vom accepta toate propunerilie dumneavoastră care sunt împotriva cetăţenilor. Ne-aţi umilit, ne-aţi batjocorit. Respectaţi şi voturile cetăţenilor, nu numai voturile dumneavoastră, pentru interesele dumneavoastră! Jos camarila PSD!", a transmis consilierul AUR Constantin Carabină.

Vâlcea

Aproximativ 150 de membri şi simpatizanţi AUR au protestat în faţa Primăriei Râmnicu Vâlcea împotriva majorării taxelor şi impozitelor locale, dar şi a unor măsuri luate de la începutul anului de administraţia publică locală privind creşterea preţului la gigacalorie şi a extinderii parcărilor cu plată din municipiu.

Protestatarii au afirmat că noile politici fiscale le afectează direct buzunarele şi că povara ajustărilor bugetare este resimţită în primul rând de cetăţeni.

"Nemulţumirile sunt legate în primul rând de creşterea acestor taxe şi impozite locale fără nicio logică, fără niciun calcul al impactului asupra oamenilor. Apoi este preţul gigacaloriei. Primarul ne-a minţit cu un mare tupeu că va aduce de la Călimăneşti conductă de apă termală şi nu a adus absolut nimic, iar locuitorii din Râmnicu Vâlcea plătesc cel mai mare preţ din ţară pe gigacalorie. Şi în al treilea rând, suntem aici pentru că Vâlcea a devenit un parcometru fără limite. Deci, nu se mai poate aşa ceva şi noi ne propunem ca taxele să scadă cu minim 50%, noi având în derulare şi proiectul de a contesta în instanţă aceste creşteri. Bani au fost, bani se găsesc pentru alte lucruri, gen handbal şi altele, dar pentru cetăţeni, pentru persoanele cu dizabilităţi nu am găsit niciodată. Este vorba despre priorităţi şi despre locuitorii din Râmnicu Vâlcea", a declarat Vicenţiu Mocanu, consilier local în Râmnicu Vâlcea din partea AUR şi unul dintre principalii organizatori ai acţiunii de protest.

Pe tot parcursul manifestaţiei, protestatarii au scandat lozinci precum "Jos Guvernul!" şi "Călin Georgescu preşedinte!", şi au refuzat să trimită o delegaţie să discute cu primarul Mircia Gutău cereându-i acestuia să vină el în mijlocul lor să discute cu ei.

La protest au fost prezenţi şi cei trei parlamentari AUR din Vâlcea - senatorul Dumitru Spau şi deputaţii Nicolae Mândrescu şi Antonio Popescu.

Vrancea

Circa 100 de persoane au fost prezente, joi, la protestul organizat de AUR, în faţa Prefecturii din municipiul Focşani, pentru a protesta împotriva majorării taxelor şi impozitelor.

Pentru mai bine de jumătate de oră, aceştia au scandat diverse lozinci printre care "Jos Guvernul!", "Demisia!", "Bolojan, nu uita, România nu-i a ta!" sau "Hoţii!", purtând steguleţe tricolore, cu foi de hârtie pe care erau scrise de mână diverse sloganuri.

Spre finalul acţiunii de protest, o delegaţie a protestatarilor au fost invitată la o discuţie cu prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga, şi cu subprefectul judeţului, Liviu macovei, dar aceştia au refuzat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰