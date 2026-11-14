Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că reforma administrativă trebuie construită prin dialog cu primarii, cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităților locale. Oficialul a discutat cu mai mulți edili, cărora le-a cerut să ia în calcul comasarea voluntară a localităților și le-a explicat avantajele unei astfel de măsuri.

Ministrul Dezvoltării le cere primarilor să accepte comasarea voluntară: "Aveţi curajul să faceţi acest pas" - Sursa: Facebook/ Alexandru Stoica

"Reforma administrativă se construieşte prin dialog, împreună cu cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităţilor locale. Astăzi, la Botoşani, m-am întâlnit cu prefectul, primarii şi parlamentarii din judeţ pentru a le prezenta măsura «START Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară»", anunţă, sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

Acesta a cerut primarilor să aibă curajul să facă acest pas: "Prin comasare voluntară, comunităţile au şansa de a se dezvolta mai repede şi mai bine!".

"UAT-urile care îşi unesc resursele vor avea o capacitate mai mare de a atrage investiţii, de a-şi moderniza infrastructura şi de a oferi servicii publice de calitate. Vorbim despre lucruri concrete, care contează în viaţa de zi cu zi a oamenilor: apă şi canalizare, şcoli moderne, centre medicale şi drumuri mai bune", a mai transmis ministrul.

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Acesta explică că nu se doreşte o reformă făcută doar pe hârtie, ci una ale cărei rezultate să se vadă în fiecare comunitate.

"Am discutat şi despre stadiul proiectelor aflate în derulare, despre dificultăţile întâmpinate în implementarea investiţiilor şi despre modul prin care Ministerul Dezvoltării poate sprijini autorităţile locale să îşi ducă proiectele la bun sfârşit. Îmi doresc ca această întâlnire să fie urmată de iniţiative concrete şi de o colaborare strânsă în perioada următoare", a mai transmis ministrul Dezvoltării.

Guvernul va implementa un program de investiţii şi va acorda facilităţi fiscale pentru administraţiile locale care se vor asocia şi se vor comasa voluntar, a declarat, sâmbătă, la Botoşani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Alexandru Stoica.