Bolojan acuză "alianța de facto PSD-AUR": Pune în pericol banii din PNRR prin interese politice şi clientelare

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că evaluarea agenției de rating Moody’s vine într-un moment în care România este analizată nu doar prin prisma situației financiare, ci și a stabilității politice. Șeful Guvernului susține că incertitudinea de pe scena politică și riscul revenirii la politici populiste pot afecta încrederea investitorilor și costurile de finanțare ale țării. El acuză PSD şi AUR că au "minat cu amendamente care pot provoca penalizări şi risc de neconstituţionalitate" legile pentru PNRR. În ceea ce priveşte stabilitatea politică, Bolojan consideră că "guvernul a fost doborât şi suntem în incertitudine politică, pentru că alianţa de facto PSD - AUR a acţionat doar din interese politice şi clientelare".

"Ne aflăm în perioada unor evaluări care influenţează deciziile investitorilor şi dobânzile plătite la banii cu care funcţionează România - deciziile agenţiilor de rating", a afirmat Bolojan, potrivit News.ro.

El a prezentat factorii-cheie care stau la baza acestor evaluări.

Datele bugetare

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Execuţia bugetară pe primul semestru a confirmat că guvernul a făcut ceea ce a fost necesar şi corect. Veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile sunt mai mici, iar deficitul este în scădere.

"Am fost cinstiţi cu românii, am început să facem ordine în finanţele ţării şi să limităm risipa. Am fi putut face mai multe dacă reformele nu ar fi fost blocate chiar din interiorul fostei coaliţii de guvernare. Am muncit din greu ca să recuperăm şi toate restanţele acumulate în ultimii ani în programul PNRR, ca să nu pierdem sume importante. O parte dintre aceste restanţe au fost votate în ultimele două săptămâni în Parlament, dar, din păcate, alianţa de facto PSD - AUR le-a minat cu amendamente care pot provoca penalizări şi risc de neconstituţionalitate. Dacă populismul ar lua o pauză şi minciunile panicarde ar înceta, şi legea salarizării unitare ar putea fi votată în maximum două săptămâni", subliniază Ilie Bolojan.

Stabilitatea politică

O majoritate parlamentară stabilă, un guvern serios şi un program de guvernare predictibil, realist şi responsabil aduc un plus de credibilitate în privinţa politicilor publice, notează şeful Executivului.

"La noi, guvernul a fost doborât şi suntem în incertitudine politică, pentru că alianţa de facto PSD - AUR a acţionat doar din interese politice şi clientelare. Nu i-au interesat consecinţele pentru ţară. În ultimele luni, în pofida şicanelor şi a hărţuirii, am îndeplinit responsabil misiunea de a guverna şi administra ţara noastră. Dar cu puteri limitate. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, care să îşi asume menţinerea căii dificile. Un guvern care să facă ce trebuie, nu doar ce dă bine. Să reducă evaziunea, să scadă cheltuielile statului şi să continue reforma administraţiei. Să lupte cu reţeaua de privilegiaţi care se opun oricărei intrări în normalitate în zonele de unde-şi extrag rentele. Doar aşa statul va fi mai eficient, economia va avea baze sănătoase, iar pieţele externe vor avea încredere în noi", punctează Bolojan.

Perspectiva pentru anii 2027-2028

În opinia premierului interimar, alegerile din 2028 se apropie şi, odată cu ele, cresc riscul recăderii în populism şi risipă.

"S-a mai întâmplat, ştim şi noi, şi cei care ne evaluează. Iar abundenţa declaraţiilor care vestesc sfârşitul disciplinei bugetare este un semnal de alarmă. Cei care privesc deficitul ca pe o cifră abstractă, ce nu produce consecinţe, mint. E ca şi cum v-ar spune că puteţi cheltui oricât, indiferent cât câştigaţi şi fără a fi nevoie să daţi banii înapoi", spune Ilie Bolojan.

El declară că "aşteptările false create iresponsabil, cu ochii pe sondaje, trebuie să înceteze".

"Dacă nu vom continua măsurile de reducere a cheltuielilor anul acesta, ne putem întoarce în fundătura în care am ajuns după dezmăţul bugetar din 2024. Când în joc este soarta României, interesele personale, de partid şi electorale nu trebuie să mai existe. Există doar interesul ţării", a conchis Bolojan.