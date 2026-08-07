Când va fi depusă la Parlament legea salarizării. Anunţul lui Bolojan

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, că legea salarizării unitare nu are încă "o formă de acord" pentru a avea şanse să fie aprobată de Parlament, dar că ar putea fi adoptată în perioada următoare dacă partidele parlamentare dau dovadă de responsabilitate.

Bolojan a fost întrebat la RFI România când estimează că ar putea fi depusă la Parlament legea salarizării.

"Cu responsabilitate, câtă mai este, inclusiv legea salarizării unitare ar putea fi adoptată în perioada următoare. (...) Legea salarizării poate fi depusă oricând. Legea are forma în care să fie depusă. Problema este că atunci când o depui să aibă totuşi o formă de acord ca să ai şanse să treacă. Şi s-a întârziat depunerea ei tocmai din cauza acestor discuţii care nu s-au finalizat şi pe fondul unor discursuri, din nou, iresponsabile, în spaţiul public, care au generat senzaţia că toate salariile din sectorul public pot să crească fără niciun fel de probleme.

Legea salarizării unitare rezolvă nişte inechităţi. Astăzi avem oameni în sectorul public cu salarii foarte mari, mult mai mari decât cei din sectorul privat, pentru că de-a lungul anilor şi-au rezolvat, prin apartenenţa la o anumită structură profesională, prin angajarea într-un anumit minister, un nivel de salariu mult peste normalitate. În cazul acestora nu va creşte, dar sunt alte categorii la care această lege le creşte salariile cu 15-20%", a spus el.

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Potrivit premierului, adoptarea acestei legi va crea mai multă echitate în salarizarea din sectorul public, dar are în vedere şi o anumită predictibilitate de costuri de salarizare în anii următori, în aşa fel încât România "să plătească salarii la nivelul la care îşi permite".

"Noi dacă nu ţinem cont de aceste realităţi, practic, ne minţim cetăţenii, ne batem joc de ei, creăm aşteptări care nu pot fi onorate pentru cei din sectorul public, dar îi frustrăm şi pe cei din sectorul privat care văd că trag din greu şi au un salariu mai mic decât cei din sectorul public de foarte multe ori şi nu înţeleg de ce se întâmplă asta din moment ce randamentele în sectorul public sunt foarte scăzute. Şi atunci e foarte important să fim realişti", a afirmat el.

Ilie Bolojan a menţionat că a avut întâlniri cu sindicatele cărora le-a spus "foarte deschis" că România are o anumită capacitate financiară din care poate plăti salarii.