Fostul preşedinte Traian Băsescu critică modul în care Guvernul încearcă că realizeze reforma administrativă, arătând că aceasta trebuie făcută "de sus în jos" şi arătând că este nevoie de restructurarea instituţiilor precum cele din Justiţie, servicii, Jandarmerie, Poliţie şi direcţii deconcentrate. Băsescu subliniază că, fără digitalizare, nu este posibilă reforma administrativă.

Băsescu, despre reforma administrativă: "Dacă o fac aşa cum au început-o, mai bine se opresc" - Hepta

Traian Băsescu a afirmat, luni seară, la TVR, că "PSD-ul este mânat de criză" şi de aceea doreşte reorganizarea administrativă, care ar duce la reducerea costurilor de funcţionare a statului la nivel central şi local. El consideră că reforma ar trebui "începută de sus în jos şi prin ordonanţă de urgenţă", iar Guvernul "trebuie să-şi asume decizii şi să le impună" în această privinţă. Potrivit fostului şef al statului, "cine va face reforma administrativă va rămâne în istoria României".

Fără digitalizare nu este posibilă reforma administrativă, susţine Băsescu

"Nu i-aş suspecta de rele intenţii, dar a devenit o necesitate reforma administrativă, marea problemă este cum o fac. Dacă o fac aşa cum au început-o, mai bine se opresc. Să vedem ce comune vor să se autocomaseze? În primul rând, procesul trebuie făcut de sus în jos. Nu ai cum să-l începi de jos... şi unde-l opreşti? Trebuie făcut de sus în jos şi aş putea spune că sunt nişte germeni ai acestui proces pentru că şi eu am avut în minte o posibilă reorganizare administrativă, sigur Guvernul ar fi trebuit să o facă, însă ideea este: acele judeţe mărite, să le spunem regiuni, nu e constituţional, dar aceste noi regiuni ar trebui să aibă întâi creată structura, Justiţia, Curţile de Apel şi celelalte curţi, parchete, Jandarmeria, de pe această regiune, SRI-ul are o structură formată din vreo 6 judeţe care este altă regiune, Poliţia, cu un comandant de Poliţie peste această regiune, direcţiile sanitare, direcţiile veterinare trebuie ridicate la nivelul acestor regiuni şi desfiinţate cele existente", a explicat Traian Băsescu.

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El consideră că varianta cea mai bună ar fi cea propusă de fostul prmeier Emil Boc, care prevedea existenţa a opt regiuni, la care să se adauge Harghita şi Covasna. "Cincisprezece (regiuni – n.red.) rămân tot prea mici. Aici marele avantaj trebuie să fie posibilitatea de a realiza proiecte regionale. (...) Plus cât aparat se desfiinţează, aparat bugetar care poate fi utilizat în economia reală", a adăugat Traian Băsescu.

Fostul şef al statului a subliniat că, fără digitalizare, nu este posibilă reforma administrativă. "Această reorganizare trebuie sincronizată cu digitalizarea. Înainte să spui: asta e noua organizare, trebuie să ai toate bazele de date comasate, e o muncă extraordinară care trebuie făcută", a spus Băsescu.