Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după victoria definitivă obținută de România în procesul internațional Roșia Montană. Decizia închide ultima cale extraordinară de atac și scutește statul român de plata unor despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari solicitate de compania Gabriel Resources. În reacția sa, șeful statului a vorbit despre protejarea mediului și a patrimoniului național, criticând dur proiectul minier.

Prima reacţie a lui Nicuşor Dan, după victoria în procesul Roşia Montană: "Proiectul a fost profund ilegal" - Sursa: Profimedia

"Victorie importantă! România a câştigat definitiv procesul de arbitraj internaţional privind Roşia Montană. Este o decizie finală în favoarea ţării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României şi ne scuteşte, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari", a scris şeful statului, pe pagina sa de Facebook.

Nicuşor Dan a subliniat că "Roşia Montană înseamnă cu mult mai mult decât reglementarea corectă a unei probleme de mediu, înseamnă şi o mişcare civică şi socială, un manifest al societăţii civile mature şi capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greşite, cu impact politic, economic şi social major în România".

"Roşia Montană a devenit simbol al spiritului civic, al verticalităţii şi al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime. Le mulţumesc şi îi felicit pe toţi cei care, încă de la început, şi-au asumat o luptă lungă şi de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorţi de izbândă", a transmis preşedintele.

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România a obţinut, vineri, o nouă soluţie favorabilă şi definitivă în dosarul arbitral internaţional ICSID nr. ARB/15/31, în contextul în care Comitetul ad-hoc constituit pentru soluţionarea acţiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a respins în totalitate cererea reclamanţilor, menţinând integral hotărârea arbitrală pronunţată în 8 martie 2024.

"Prin această decizie, care epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenţia ICSID, hotărârea arbitrală prin care au fost respinse integral pretenţiile de aproximativ 6,5 miliarde dolari formulate împotriva României rămâne definitivă şi obligatorie. Totodată, Comitetul a dispus obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor aferente procedurii de anulare", a informat Ministerul Finanţelor.