Băsescu: Georgescu va candida la prezidenţiale, categoric. Simion va fi interesat de funcţia de premier

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că Călin Georgescu va candida la alegerile prezidențiale și susține că, în acest scenariu, George Simion nu ar urma să intre în cursă, ci să îl sprijine pe Georgescu și să vizeze funcția de premier.

"Categoric va candida la prezidențiale Călin Georgescu. Nu cred că Simion va candida. Dacă va fi Călin Georgescu în cursă, Simion îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier. Dacă acest tandem, încă nedeclarat, se va menține, cred că aceasta va fi soluția politică”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

Băsescu a precizat că nu este convins că Georgescu ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 în cazul în care procesul electoral ar fi continuat. Acesta spune că Elena Lasconi ar fi putut ajunge la Cotroceni, în condițiile în care ceilalți politicieni s-ar fi concentrat pe a afla cine este cu adevărat Călin Georgescu.

"Nu sunt convins că Georgescu ar fi câștigat prezidențialele dacă se mergea înainte. Este posibil ca Lasconi să fi fost președinta României pentru că toți oamenii politici ar fi trecut la un proces de a clarifica cine este Călin Georgescu", a afirmat Băsescu.

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Fostul președinte a făcut referire și la scorul pe care estimează că AUR l-ar putea obține la următoarele alegeri parlamentare. În opinia sa, formațiunea nu ar urma să atingă pragul de 40% sau 50% vehiculat în prezent în spațiul public.

"Toată lumea vede AUR ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 50%, 40%. Eu cred că nu va face mai mult de 35%", a spus Traian Băsescu.