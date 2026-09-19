Kremlinul predă lumii o lecţie de "democraţie" cu ajutorul armelor automate. În regiunile anexate din Ucraina, militarii înarmaţi până în dinţi au stat în secţii şi s-au asigurat că toţi participanţii la alegerile parlamentare votează aşa cum a cerut Vladimir Putin. În acest timp, Donald Trump este gata să dea o nouă lovitură aliaţilor din NATO. Washingtonul ia în calcul să retragă jumătate din trupele sale din Europa în lunile următoare.

În regiunea Doneţk, anexată cu forţa de Rusia, alegătorii au fost primiţi în secţii cu controale ca pe aeroporturi. Ucrainenii care au votat pentru prima dată cu paşaportul rusesc au fost supravegheaţi de militari înarmaţi până în dinţi şi de portretul lui Vladimir Putin. Ca să ridice moralul oamenilor, copiii au cântat melodii patriotice.

"Sperăm că viața în regiunea noastră se va îmbunătăți, că oamenii nu vor mai pleca, că mai mulți copii vor merge la școală. Îl iubim cu adevărat pe președintele nostru și îl vom urma oriunde", a transmis un alegător.

Vladimir Putin a votat electronic de la Kremlin

La 1.200 de kilometri distanţă, Vladimir Putin a votat electronic, din confortul biroului de la Kremlin. Sondajele arată că partidul Rusia Unită al preşedintelui rus ar putea obţine 50% dintre voturi şi va avea control absolut în următorii patru ani. Ruşii de rând nu îşi fac nicio speranţă.

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"Cred că există o probabilitate mare ca rezultatele să fie exact cele pe care și le doresc organizatorii. Este foarte uşor să falsifici votul electronic", a precizat un cetăţean rus.

Iar pentru a-și crea scuza perfectă... Vladimir Putin acuză Ucraina de interferenţe.

"Conducerea ucraineană nu se grăbește să organizeze alegeri, după cum știm. Dar, încearcă să ne pună bețe în roate", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Donald Trump ia în calcul reducerea prezenţei militare americane în Europa

Pe lângă triumful la alegeri, Putin primeşte un cadou şi de la Washington. Donald Trump vrea să semneze acorduri economice cu Rusia înainte de sfârşitul războiului şi este gata să lase Europa pe cont propriu.

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România, în cărţi pentru relocarea unor militari americani

În prezent, în România sunt peste o mie de militari americani.

"Faptul că numărul acesta a crescut în ultima perioadă este un semnal relevant. Este o relaţie corectă pe care noi o avem, este un semnal de care noi avem nevoie", a subliniat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Avertisment privind un posibil atac asupra flancului estic al NATO

Propunerea finală îi va fi prezentată preşedintelui american pe 6 noiembrie şi vine în momentul cel mai periculos pentru Europa. Serviciile de informaţii poloneze au aflat că Putin va ataca direct una dintre ţările care susţin Kievul.

"Există un risc real ca drone sau alte tipuri de proiectile să pătrundă pe teritoriul uneia sau mai multor țări de pe flancul estic și chiar să provoace distrugeri. Iar versiunea oficială va fi că este vorba despre un accident", a precizat Donald Tusk, premierul Poloniei.

Moscova se bazează şi pe aliaţii europeni. Premierul Slovaciei a avertizat că ţara lui nu va intra în război din cauza Articolului 5 al NATO, care prevede că toate statele trebuie să răspundă dacă unul este atacat.