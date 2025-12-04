Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, consilier prezidenţial şi liderul USR Bucureşti.

BEC cere eliminarea clipului filmat la Cotroceni în care apar Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan - Profimedia

Potrivit sursei citate, materialele conexe materialelor cu conţinut ilegal reprezintă: orice materiale scrise/audio/video/imagini care constituie o încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin; orice materiale scrise/audio/video/imagine care constituie o nouă încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către utilizatorii care au publicat materialul indicat la art. 1 sau de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat prin prezentul ordin.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu afirma, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook şi filmat în Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, în care apare alături de preşedintele Nicuşor Dan şi de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, discutând despre problemele urbanistice ale Capitalei, că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor, "inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti".

Într-un mesaj postat tot pe Facebook, candidatul PNL Ciprian Ciucu respingea acuzaţiile lui Voiculescu şi spunea că acesta "minte cu neruşinare" şi "cu premeditare".

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre acel clip video, că a fost la o recepţie şi şi-a asumat faptul că se află în spaţiul public, el arătând că este un material care a fost filmat într-un spaţiu public şi au voie să-l folosească toţi.

Despre invitaţiile pe care le-a trimis la recepţia de Ziua naţională a României, şeful statului a arătat că i-a invitat pe cei care au venit la consultări.

Întrebat dacă a încălcat Constituţia când l-a susţinut pe Cătălin Drulă, Nicuşor Dan a spus: "Sunt sigur că am grijă să nu încalc Constituţia. Şi asta, cu regrete de multe ori, că trebuie să tac când aş putea să vorbesc".

