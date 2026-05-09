Bolojan, despre centrala de la Iernut: "E unul dintre cele mai importante proiecte din energie"

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă centrala termoelectrică de la Iernut, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, a cărui finalizare este programată pentru 31 decembrie 2026. Investiția, estimată la aproximativ 269 de milioane de euro, a fost întârziată în ultimii ani din cauza problemelor cu foștii constructori, însă Romgaz și-a asumat finalizarea lucrărilor. Autoritățile consideră proiectul esențial pentru asigurarea necesarului de energie la nivel național și pentru reducerea prețurilor la energie pentru populație și industrie.

Ilie Bolojan, la centrala de la Iernut - gov.ro

El a specificat că lucrările sunt contractate direct de Romgaz.

"Voi trece pe la șantierul termocentralei de la Iernut, unde, după eșecurile pe care le-am avut, de finalizare a acestor lucrări, din păcate din 2016 până astăzi, suntem în situația în care conducerea Romgaz, căreia îi mulțumesc pentru eforturile pe care le-au făcut anul trecut și anul acesta, să închidă practic diferendele pe care le aveau cu constructorii spanioli, am ajuns în situația în care această lucrare este contractată direct de Romgaz. Lucrările practic vor începe în creștere începând de săptămâna viitoare și până la sfârșitul acestui an avem ca obiectiv punerea în funcțiune a acestei centrale importante pentru România", a declarat Ilie Bolojan.

Unul dintre cele mai importante proiecte din energie

Articolul continuă după reclamă

Premierul interimar a adăugat că centrala are o capacitate de 430 de megawatti.

"Odată cu finalizarea acestei centrale și a celei de la Mintia, începând de anul viitor vom avea o producție de energie în bandă suficient de puternică ca să putem echilibra sistemul național și este unul dintre cele mai importante proiecte din energie", a menționat Ilie Bolojan.

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat, sâmbătă, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș - Institutul Inimii - unde va fi construită, cu finanțare PNRR, o nouă clădire de spital pentru tratarea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰