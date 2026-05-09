Pîslaru: România, pe plus în relaţia cu UE. Câţi bani am primit faţă de cât am contribuit

România a atras 108 miliarde de euro din fonduri europene şi a contribuit cu 36 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene, a declarat sâmbătă ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 09.05.2026 , 18:05
"Se suprapun mai multe lucruri importante. În primul rând, astăzi este Ziua Europei. La mulţi ani, Europa! La mulţi ani, România! Să fii român înseamnă să fii european. Valorile europene sunt valori româneşti. România, de când este stat modern, este europeană şi oricine încearcă să sugereze orice altceva înseamnă că nici nu ştie istorie şi nici nu înţelege importanţa acestor valori pentru viitor. În acest moment, în care discutăm de unitate în diversitate, mesajul meu este nu acela de a avea discuţia despre Uniunea Europeană ca divizând societatea, ci mai degrabă exact acela de a recunoaşte că tocmai dezbaterea, tocmai diversitatea sunt unele dintre valorile cele mai importante europene. Dar spuneam că se suprapun două lucruri: valorile europene, Ziua Europei, cu aniversarea Zilei Naţionale a Tineretului, care a fost săptămâna trecută, şi iată în ce loc mai bun de a discuta despre Europa şi despre viitorul Europei decât în The Youth, acest centru pentru tineret, care este finanţat din fonduri europene prin Fondul Social European Plus. Sunt 32 astfel de centre deja construite şi mai urmează încă o generaţie şi este foarte important să vedem aici cum spaţiul acesta este făcut de tineri, pentru tineri şi complet aliniat cu dezideratul de a avea generaţia care vine mult mai aproape şi contribuind direct la prezentul construcţiei europene, nu numai la un viitor îndepărtat", a declarat Dragoş Pîslaru, la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Europei.

El a evidenţiat, în acest context, şi rolul fondurilor europene în creşterea economică a României.

"Avem o matematică clară, pentru că sunt multe cifre vehiculate şi vreau să clarific lucrul acesta. România a atras 108 miliarde de euro şi a contribuit la bugetul comunitar cu 36. Deci discutăm de peste 72 de miliarde de euro nete pentru România şi mai vă spun încă un lucru: am intrat la 44% din media Uniunii Europene PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare, iar acum suntem la peste 80%. Am întrecut în acest proces alte ţări, cum ar fi Cehia, Portugalia, Grecia, iar lucrurile acestea ne fac să fim o poveste de succes la nivel european. Deci astăzi, când aniversăm Europa, astăzi aniversăm povestea de succes a României în Europa. De fapt, despre asta este vorba", a subliniat Dragoş Pîslaru.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fundaţia Naţională pentru Tineret a organizat sâmbătă, 9 mai 2026, de Ziua Europei, un eveniment nonformal dedicat dialogului dintre tineri şi reprezentanţii instituţiilor europene. Evenimentul s-a desfăşurat la The Youth - Centrul Naţional al Ecosistemului de Tineret. 

Redactia Observator
