Video Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag

Criminalul elevei de 18 ani și-a recunoscut fapta după ce a fost prins de oamenii legii. Bărbatul, care a mai făcut închisoare tot pentru crimă, le-a spus polițiștilor că a înjunghiat-o pe fată în gât cu un briceag. 

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 21:45
Fata a fost găsită fără suflare, în mijlocul unui câmp din Bihor, în apropierea satului Parhida, la 2 kilometri de cea mai apropiată casă din localitate, după ce familia o dăduse dispărută. Copila avea urme de violenţă în jurul gâtului.

Bărbatul, care a recunoscut că a înjunghiat-o, lucra ca îngrijitor la ferma la care eleva făcea practică. Individul a fost eliberat anul trecut, după ce a ispăşit o pedeapsă tot pentru crimă. După ce i-a luat viața, criminalul s-a făcut nevăzut

Poliţiştii au mobilizat câini de urmă, au înălţat drone şi elicoptere, iar suspectul a fost dat în consemn la frontieră. Bărbatul, operat de curând la gleznă, nu a ajuns prea departe. Agenţii l-au găsit după ore bune în care a stat ascuns, pe câmp.

"Am sunat de 5 sau 6 ori la 112. Asta este justiţia şi salvarea în România! M-am rugat, m-am pus în genunchi: trimiteţi un echipaj SMURD, un elicopter din Oradea, ca să salveze fata. După o oră jumătate a venit ambulanţa SMURD, domne'. După o oră jumătate, vă daţi seama?", spune tatăl vitreg al tinerei.

Redăm mai jos dialogul dintre criminal și polițiști:

Polițist: Cum ai omorât?

Suspect: Cu cuțitul.

Polițist: Ce fel de cuțit ai avut?

Suspect: Briceag.

Polițist: Și unde ai dat cu cuțitul?

Suspect: În gât.

Polițist: De câte ori?

Suspect: De câteva ori, nu mai țin minte acuma, de 2-3 ori...

Polițist: Și unde s-a întâmplat treaba asta?

Suspect: Undeva în rapiță

