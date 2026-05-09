Vremea va fi instabilă în mare parte din țară, cu ploi și descărcări electrice în special în est și la munte. Temperaturile rămân însă plăcute pentru această perioadă, atingând valori de până la 27 de grade.

Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade - Shutterstock

Cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporare și ploi, mai ales sub formă de aversă, pe parcursul zilei în jumătatea de est a țării și în zonele montane.

Vremea de mâine în țară

După-amiaza, în Muntenia, Dobrogea, precum și în Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali, izolat vor apărea descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot ajunge la aproximativ 15 l/mp.

Articolul continuă după reclamă

Pe timpul nopții, ploile se vor semnala în special în extremitatea vestică a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și local în sud-est.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade, iar cele minime între 5 și 13 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali și mai ridicate în Dealurile de Vest. Izolat, se va semnala ceață.

Vremea de mâine în București

În Capitală, cerul va avea înnorări temporare. Dimineața va ploua slab, iar după-amiaza sunt posibile averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul a 22 de grade, iar minima se va situa între 11 și 13 grade.

Vremea de mâine la munte

La munte, vremea va fi instabilă, cu averse și descărcări electrice, în special în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. Vântul va avea unele intensificări pe creste, iar temperaturile vor rămâne moderate pentru această perioadă.

Pe parcursul zilei, episoadele de ploaie vor alterna cu perioade mai liniștite, însă condițiile meteo pot deveni rapid schimbătoare.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰