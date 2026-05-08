Grindeanu: Dacă PIB scade din nou, intrăm în criză economică. Asta e adevărata moştenire a lui Bolojan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că România se îndreaptă spre o criză economică, în contextul în care trimestrul I din 2026 ar putea marca al treilea trimestru consecutiv de scădere a PIB-ului. Liderul social-democrat susţine că evoluţia economiei din ultimul an reprezintă "moştenirea" politicilor de austeritate şi avertizează asupra agravării indicatorilor macroeconomici, de la scăderea producţiei până la creşterea şomajului şi închiderea a zeci de mii de firme.

"Trimestrul I din 2026 ar putea deveni al treilea trimestru consecutiv de scădere economică. Câteva zile ne mai despart de anunţul crucial pe care Statistica urmează să îl facă despre evoluţia Produsului Intern Brut. În cazul unei noi scăderi a PIB, nu o să mai vorbim de "recesiune tehnică", ci de CRIZĂ ECONOMICĂ! Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud şi dur despre 'prim-ministrul reformelor', despre 'austeritatea care vindecă', despre povestea vândută României timp de aproape un an", a scris preşedintele PSD pe Facebook.

Sorin Grindeanu a cotinuat atacurile la adresa premierului interimar Ilie Bolojan şi a prezentat bilanţul economic al acestuia.

"Recesiune puternică. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în Q4 2025 - cea mai mare scădere trimestrială de la 2012 încoace. Q1 2026 confirmă acum a treia scădere consecutivă. Marile bănci şi-au tăiat brutal prognozele, de la 2% la valori care încep cu ZERO. Absolut toate revizuirile sunt în jos. Mii de firme închise. 83.000 de firme radiate în 2025. 47.000 dizolvate doar în primele 10 luni - cu 32% mai multe decât în 2024. Niciun judeţ din România nu a făcut excepţie. În Bucureşti singur - 9.500 dizolvări (+35%). În primele 3 luni din 2026, alte 1.900 de firme au intrat în insolvenţă (+14%) şi 5.500 şi-au suspendat activitatea. Peste 70 de mii de locuri de muncă dispărute. Şi tot atâtea familii care au pe cineva rămas fără loc de muncă între iunie 2025 şi martie 2026! Şomajul a urcat la 6,3%. Peste 500.000 de români nu au loc de muncă astăzi. Tinerii? Aproape 30% şomaj. Aceasta este adevărata moştenire Bolojan", a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD susţine că datele prezentate de el în postarea de pe Facebook sunt susţinute de INS, ONRC, BNR, FMI şi toate băncile mari care îşi revizuiesc prognozele în jos, lună de lună.

"Au promis reformă. Au livrat recesiune! Au promis disciplină. Au livrat falimente! Au promis stabilitate. Au livrat o jumătate de milion de şomeri! Acesta este adevărul. Restul este propagandă", a concluzionat Sorin Grindeanu.

