Accident pe Drumul Morţii E85. Doi adulţi şi un copil au ajuns la spital

Doi adulţi şi un copil au fost răniţi, după ce un microbuz şi un TIR au intrat în coliziune sâmbătă după-amiază, pe DN 2 (E85), în zona localităţii Cumpărătura, judeţul Suceava. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Suceava au intervenit la faţa locului cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje SAJ, dintre care unul cu medic.

”Este vorba despre o coliziune între un autotren şi un microbuz, patru victime sunt monitorizate de către echipajele medicale şi paramedicale”, a transmis ISU Suceava.

În urma accidentului, doi adulţi şi un minor sunt transportaţi la spital.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul pe DN 2 Fălticeni-Suceava, la kilometrul 426+900 de metri, în zona localităţii Cumpărătura, este oprit în ambele direcţii şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 18:00.

