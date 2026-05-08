Nimic nu va mai fi la fel la mare. Ministerul Mediului vine cu modificări importante pe litoralul românesc. Vrea să schimbe modul în care arată şi sunt îngrijite plajele și propune împărțirea lor în cinci zone, fiecare cu reguli clare. Dacă ghidul va fi respectat, ar trebui să găsim loc berechet să întindem cearceaful şi să putem asculta doar zgomotul valurilor.

De la un capăt la altul, pe litoral nu va mai fi după cum bate vântul, ci după cum dictează legea.

Potrivit noilor reguli, plaja va fi împărţiţă în cinci. Prima dintre ele, fâșia de contact cu apa, va trebui să rămână complet liberă pentru ca turiştii să poată intra în voie în apă. Urmează zona de relaxare. Va fi spațiul destinat cearceafurilor, dar şi a amenajărilor turistice - e locul în care operatorii de plajă pot amplasa șezlonguri, dar atenţie, nu au voie să ocupe cu ele mai mult de 70% din suprafaţa totală. În imediata apropiere va fi şi zona destinată infrastructurii de suport: dușuri, puncte de prim-ajutor, posturi de salvamar, dar și terase sau beach-baruri. Penultima zonă va fi cea de protecţie naturală destinată conservării diferitelor specii de plante. În final, ultimul segment va fi cel de tranziție dintre stațiune și plajă, cu rol de acces și conectare urban-litoral.

Zonele de relaxare vor fi şi ele mai ordonate şi vor respecta o anumită cromatică. Beach-barurile și terasele nu vor mai putea fi amenajate la întâmplare, ci vor fi construite după reguli clare. Ghidul merge până la a recomanda constructorilor să folosească lemn tratat și textilele naturale.

Articolul continuă după reclamă

"Mi se pare de bun simţ. Sunt nişte reguli generale, în aşa fel încât toţi operatorii de plajă să respecte acelaşi lucru, ca să avem o unitate şi un lucru să se vadă în acelaşi fel pe toate plajele de pe litoralul românesc", a declarat Dorin Ciubotaru, administrator plajă.

"Avem umbrelele care sunt din bambus, cu piciorul tot din bambus, avem 20 de metri lăsaţi în faţă, pentru accesul utilajelor şi cearceafa şi accesul între pentru ambulanţă sau pentru diverse probleme", a spus şi Lahme Bolat, administrator plajă.

Pentru ca plajele să arate ca la carte, operatorii investesc chiar şi zeci de mii de euro pentru amenajări.

"Umbrele pe care le-am adus eu personal din import, şi care pot ajunge la 90-100 de euro umbrela. Şi aici vorbim de umbrela cu picior, cu măsuţă, cu măsuţă, iar un şezlong negociat pleacă de la 80 de euro şi poate ajunge la 150 de euro", a declarat Nicolae Bucovală, vicepreședinte Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc.

De cealaltă parte, autorităţile calculează şi ele sumele de bani pe care Statul le-a pierdut din cauza ilegalităţilor de pe litoral în perioada în care pe nisip domnea haosul.

"Două milioane de lei, acesta este prejudiciul calculat de ABDL, numai pentru anul trecut, pentru toate construcţiile ilegale, şezlongurile puse ilegal, fără niciun fel de act. Să ştiţi că miza reală în spatele acestor clădiri ilegale este că cineva face un munte de bani", a precizat ministrul Mediului Diana Buzoianu.

Pentru turişti, lista dorinţelor nu se încheie aici.

"Muzica aia prea tare, iarăşi, nu mi se pare potrivită", a spus o turistă.

"Ar trebui să punem accentul foart emult pe curăţenie, dar şi pe preţuri să fie mai accesibil pentru toată lumea", a spus la rândul lui un tânăr.

Noile reguli pentru litoral vin după scandalul de anul trecut, când demolarea beach-barurilor a scos la iveală adevărate capcane îngropate în nisip, inclusiv un rezervor de GPL abandonat de proprietar după ce contractul de închiriere a expirat. Mai nou, plajele sunt închiriate pentru o perioadă de zece ani, iar regulile de amenajare devin mai stricte, tocmai pentru a evita haosul și improvizațiile din trecut.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰