Cod galben de ploi, grindină și vijelii în mai multe zone. Vreme severă până la duminică
Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferică și ploi torențiale pentru mai multe zone ale ţării. Vor fi averse, descărcări electrice și grindină până duminică.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică Cod Galben de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, valabilă în mai multe regiuni ale României, în intervalul 9 mai, ora 10:00 - 10 mai, ora 10:00.
Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil grindină, în special în vestul, centrul și nordul țării.
Cod galben: furtuni și ploi torențiale în mai multe regiuni
Prima avertizare este valabilă sâmbătă, 9 mai, între orele 10:00 și 22:00, și vizează:
- cea mai mare parte a Olteniei
- Transilvania
- nord-vestul Munteniei
- nordul și vestul Moldovei
- local în Carpații Meridionali și Carpații Orientali
În aceste zone vor apărea perioade de instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin:
- averse torențiale
- descărcări electrice frecvente
- rafale de vânt de 40-50 km/h
- căderi de grindină izolate
Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-50 l/mp în intervale scurte de timp.
Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în restul țării, însă pe arii restrânse.
Al doilea cod galben: ploi abundente în Moldova
O a doua atenționare Cod Galben intră în vigoare în intervalul 9 mai, ora 22:00 - 10 mai, ora 10:00.
Zonele vizate sunt nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Orientali
Se vor semnala averse ce pot acumula 20-40 l/mp, existând risc de acumulări rapide de apă.
Prognoză specială pentru București
Pentru municipiul București, meteorologii au emis o prognoză specială valabilă în intervalul 9 mai, ora 10:00 - 10 mai, ora 10:00.
Vremea se va răci, iar cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe temporare. Temperatura maximă va fi de aproximativ 19°C, cea minimă 12-13°C. Vântul va fi slab și moderat.
Capitala nu se află sub incidența avertizărilor meteorologice în această perioadă.
