Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferică și ploi torențiale pentru mai multe zone ale ţării. Vor fi averse, descărcări electrice și grindină până duminică.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică Cod Galben de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, valabilă în mai multe regiuni ale României, în intervalul 9 mai, ora 10:00 - 10 mai, ora 10:00.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil grindină, în special în vestul, centrul și nordul țării.

Prima avertizare este valabilă sâmbătă, 9 mai, între orele 10:00 și 22:00, și vizează:

cea mai mare parte a Olteniei

Transilvania

nord-vestul Munteniei

nordul și vestul Moldovei

local în Carpații Meridionali și Carpații Orientali

În aceste zone vor apărea perioade de instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin:

averse torențiale

descărcări electrice frecvente

rafale de vânt de 40-50 km/h

căderi de grindină izolate

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-50 l/mp în intervale scurte de timp.

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în restul țării, însă pe arii restrânse.

Al doilea cod galben: ploi abundente în Moldova

O a doua atenționare Cod Galben intră în vigoare în intervalul 9 mai, ora 22:00 - 10 mai, ora 10:00.

Zonele vizate sunt nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Orientali

Se vor semnala averse ce pot acumula 20-40 l/mp, existând risc de acumulări rapide de apă.

Prognoză specială pentru București

Pentru municipiul București, meteorologii au emis o prognoză specială valabilă în intervalul 9 mai, ora 10:00 - 10 mai, ora 10:00.

Vremea se va răci, iar cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe temporare. Temperatura maximă va fi de aproximativ 19°C, cea minimă 12-13°C. Vântul va fi slab și moderat.

Capitala nu se află sub incidența avertizărilor meteorologice în această perioadă.

