Soarta Guvernului rămâne în aer! Liderii fostei coaliţii s-au întâlnit aseară cu preşedintele Nicuşor Dan, dar au venit fără să fi ajuns la un acord politic, aşa cum le ceruse şeful statului. Ambele tabere au pus pe masă câte o opţiune: PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu premier, iar PNL, USR şi UDMR au venit cu o variantă comună: Sigfried Mureşan. Însă, ambele au picat. Nicuşor Dan a criticat liberalii pentru că şi-au schimbat poziţia pe care o susţineau marţi şi face din nou apel la partide să ajungă la o înţelegere.

Întâlnirea de la Cotroceni a găsit partidele din fosta Coaliţie. în acelaşi impas, de care suntem deja sătui. Joi seară, preşedintele Nicuşor Dan era optimist.

"Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Eu mă aştept la responsabilitate. După două luni, soluţii de majoritate", a transmis președintele Nicușor Dan.

Însă soluția pare de negăsit. PSD nu a reuşit să-şi convingă foştii parteneri să voteze un guvern monocolor, condus de Sorin Grindeanu. PNL, USR şi UDMR au venit, în schimb, cu propria propunere de premier.

Articolul continuă după reclamă

"Am hotărât să îl susţinem pe domnul Sigfried Mureşan. Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiţii", a anunțat Ilie Bolojan.

"Nu orice guvern ar fi un guvern bun pentru România. Noi vrem un guvern care să fie realmente pro-european prin acţiune, nu doar prin declaraţii", a declarat Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL.

Siegfried Mureşan a intrat în politică în 2014. A fost propus premier trei ani mai târziu, după ce PSD a dat jos Guvernul Grindeanu. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi după ce a picat Guvernul Mihai Tudose. În prezent, este europarlamentar PNL la al treilea mandat şi unul dintre vicepreşedinţii legislativului european. În plus, este negociator şef al bugetului Uniunii Europene. Însă, portofoliul său nu i-a convins pe social-democraţi să-l susţină.

"PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii", a transmis Sorin Grindeanu.

A transmis Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Preşedintele liberalilor a reacţionat la acuzaţii.

"PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează", a spus Ilie Bolojan într-o postare pe social-media.

După încheierea discuţiilor la Cotroceni, Nicuşor Dan a atacat poziţia liberalilor.

"Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția", a declarat şeful statului.

"Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj și rea-voință", a declarat și Dominic Fritz, preşedintele USR.

Sunt mai bine de 50 de zile de când partidele care de câţiva ani conduc România nu reuşesc sa ajungă la un numitor comun. Primele două nominalizări de premier făcute de preşedinte s-au dovedit de pomană.