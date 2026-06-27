Muzică, dans și multă nostalgie, noaptea trecută, la Nostalgia! Mii de oameni au umplut Pădurea Băneasa pentru una dintre cele mai așteptate ediții ale festivalului, unde melodiile anilor '90 și 2000 au fost fredonate cuvânt cu cuvânt. Cea mai mare bucurie a publicului a fost stârnită, însă, de hiturile românești.

Decorurile spectaculoase și muzica anilor 90 și 2000 au transformat Pădurea Băneasa într-un loc al amintirilor. Nostalgicii s-au distrat și au cântat împreună, vers cu vers, toate piesele pe care au crescut.

Unele melodii nu se ascultă, se retrăiesc. Mii de oameni au demonstrat că hiturile copilăriei încă au puterea să umple ringul de dans și să adune generații întregi pe același refren.

"E o atmosferă super frumoasă. Am vizitat toate scenele şi totul este foarte frumos".

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"Pentru mine e ca şi cum m-aş întoarce în perioada liceului, noi avem 50, aşa că e nostalgie".

"Nu ratez nicio ediţie, merg şi prin alte oraşe".

"Eu nu sunt atât de mare dar îmi place foarte mult să ascult muzică de dinainte să mă nasc eu, chiar şi de când eram mică", au spus petrecăreţii.

Printre surprizele serii s-au numărat și concertele susținute de Holograf și Pepe, artiștii emblematici ai muzicii românești.

"Muzica chiar transmitea ceva, acum, nu ştiu, poate de asta şi venim foarte des"

"Din păcate nu se mai pune preţ pe artist, şi pe ceea ce are de comunicat, dar ne adaptăm vremurilor şi revenim aici", au spus petrecăreţii.

Ringurile de dans, zonele de jocuri video și decorurile pentru fotografii au atras zeci de participanți.

"Când merg la cornerele de poze şi îmi amintesc de lucruri pe care le faceam şi eu când eram mică, de şotron, de jocuri"

"Muzica, artiştii minunaţi. E muzică de calitate", au spus petrecăreţii.

Distracția continuă până mâine seară, iar nostalgicii sunt invitați să retrăiască anii de altădată.