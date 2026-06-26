Siegfried Mureşan, propus vineri de PNL-UDR-UDMR pentru postul de premier, este europarlamentar şi ocupă funcţia de vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE) şi de vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European.

Cine este Siegfried Mureșan, propunerea PNL-PSD-UDMR pentru funcția de premier - Profimedia

Siegfried Mureşan, propus vineri de PNL-UDR-UDMR pentru postul de premier, are 45 de ani şi s-a născut în Hunedoara, mama sa fiind de origine germană.

În prezent, acesta este europarlamentar şi ocupă funcţia de vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE) şi de vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European.

De asemenea, Siegfried Mureşan a fost ales vicepreşedinte PNL, în echipa lui Ilie Bolojan.

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În 2004, a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, secţia germană, şi continuat cu un masterat în economie şi management la Universitatea Humboldt din Berlin, unde a fost bursier.

Totodată, acesta consilier al preşedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei (Bundestag), Gunther Krichbaum, timp de trei ani. Din 2011, a activat în poziţia de consilier politic principal pentru probleme economice în cadrul PPE la Bruxelles.

În politica românească, Siegfried Mureşan a intrat în 2014, atunci când fost propus şi ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară (PMP), partid fondat de Traian Băsescu. În cadrul partidului, a fost propus de Băsescu pentru funcţia de premier. În 2018, a tecut la PNL, devenind ulterior şi preşedinte al organizaţiei PNL Diaspora.

Mureşan este primul român care a ocupat rolul strategic de negociator-şef al Parlamentului European pentru Bugetul anual al UE (în 2018 şi 2024), fiind esenţial în negociereaviitorului buget Multianual (2028–2034).

În calitate de negociator-şef, acesta gestionează un pachet estimat la aproximativ două trilioane de euro, susţinând finanţarea agriculturii şi a politicii de coeziun. A activat ca şi coraportor pentru implementarea PNRR, reuşind să includă prevederi favorabile României, precum creşterea avansului şi a duratei de utilizare a fondurilor.

Este preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile cu Republica Moldova, fiind un susţinător vocal al aderării acesteia la UE şi negociator pentru pachete financiare de modernizare a infrastructurii de peste Prut. Pentru aceste eforturi, a fost decorat de Maia Sandu cu „Ordinul de Onoare” în 2021.

Siegfried Mureşan este căsătorit cu Cătălina Manea, expertă în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiţii din Luxemburg.

Vorbeşte fluent limbile germană, engleză şi franceză.