CSAT, convocat de preşedintele Nicuşor Dan pe 29 iunie. Ce se află pe agendă

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 29 iunie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, înaintea summitul NATO de la Ankara, care va avea loc pe 7-8 iulie 2026, la complexul prezidențial Beştep. Pe agenda CSAT se află obiectivele României la Summitul din Turcia, participarea Armatei Române la misiuni externe în 2027, dar și situația ROMATSA, după suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 29 iunie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: "Obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara din 2026; Forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027; Implicații pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană prin Sentința nr. 360 din 27.02.2026."

În cadrul CSAT, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, a mai transmis Administraţia Prezidenţială.